Десятки пленных и уничтоженных россиян, освобождение девяти квадратных километров территорий – это результаты работы Российского добровольческого корпуса на Запорожском направлении. Подразделение, сформированное в 2022 году, ведет боевые действия на стороне Украины.

Об успехах РДК на Запорожском направлении сообщают само подразделение и Главное управление разведки.

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Работа РДК в Запорожской области: что известно

Зимой 2025–2026 годов РДК в составе "Спецподразделения Тимура" (ГУР) получили задание остановить продвижение россиян на одном из участков в Запорожской области.

За несколько месяцев работы Российскому добровольческому корпусу удалось освободить 9 квадратных километров территории. За это время было уничтожено 80 врагов. Еще 24 российских военных попали в плен. Был стабилизирован вверенный участок обороны, остановлено "просачивание" противника.

Обратите внимание: РДК – это воинское подразделение, созданное в 2022 году преимущественно из граждан России. Корпус является составной частью Сил безопасности и обороны Украины и подчиняется ГУР. Командиром подразделения является Денис Капустин.

В ГУР опубликовали видео с результатами работы РДК на Запорожском направлении. Там можно увидеть ключевые моменты военной кампании.

Работа РДК на Запорожском направлении: смотрите видео

Чем еще известен Российский добровольческий корпус?

Подразделения РДК были одними из первых участников Курской операции. Также они принимали участие в боевых действиях на других территориях врага, в частности, в Белгородской и Брянской областях.

Помимо работы на Запорожском направлении, Российский добровольческий корпус участвовал в боях за Авдеевку, Волчанск, воевал на Покровском направлении.

Напомним, в конце 2025 года россияне провели спецоперацию с целью уничтожения командира РДК Дениса Капустина. Благодаря действиям ГУР это удалось предотвратить.