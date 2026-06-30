Про успіхи РДК на Запорізькому напрямку повідомляє сам підрозділ та Головне управління розвідки.

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Робота РДК у Запорізькій області: що відомо

Узимку 2025 – 2026 років РДК у складі "Спецпідрозділу Тимура" (ГУР) отримали завдання зупинити просування росіян на одній з ділянок у Запорізькій області.

Протягом кількох місяців роботи Російському добровольчому корпусу вдалося звільнити 9 квадратних кілометрів території. За цей час було знищено 80 ворогів. Ще 24 російські військові потрапили у полон. Було стабілізовано довірену ділянку оборони, зупинено "просочування" супротивника.

Зверніть увагу: РДК – це військовий підрозділ, який було створено у 2022 році переважно з громадян Росії. Корпус є складовою частиною Сил безпеки та оборони України та підпорядковується ГУР. Командиром підрозділу є Денис Капустін.

У ГУР опублікували відео з результатами роботи РДК на Запорізькому напрямку. Там можна побачити ключові моменти воєнної кампанії.

Робота РДК на Запорізькому напрямку: дивіться відео

Чим ще відомий Російський добровольчий корпус?

Підрозділи РДК були одними з перших учасників Курської операції. Також вони брали участь у бойових діях на інших територіях ворога, зокрема, в Білгородській і Брянській областях.

Крім роботи на Запорізькому напрямку, Російський добровольчий корпус брав участь у боях за Авдіївку, Вовчанськ, воював на Покровському напрямку.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року росіяни провели спецоперацію з метою знищення командира РДК Дениса Капустіна. Завдяки діям ГУР цьому вдалося запобігти.