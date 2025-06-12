В мае Россия захватила в Украине больше всего территорий с конца 2022 года, – WSJ

В мае российские войска захватили больше украинских территорий, чем почти за любой месяц с конца 2022 года. Это продвижение стало частью летнего наступления Кремля, направленного на то, чтобы создать на Западе ощущение близкой победы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В WSJ рассказали о ситуации на фронте

В течение последних двух лет динамика на поле боя оставалась постепенной и дорогой для обеих сторон. Однако недавно России удалось ускорить темпы наступления, как это уже было прошлой осенью, пока ухудшение погодных условий не замедлило продвижение.

Мирные переговоры зашли в тупик, а внимание снова сосредоточилось на том, где в конце концов решится судьба войны – на поле боя,

– отмечают в WSJ.

Сейчас Россия стремится достичь достаточных успехов на фронте, чтобы заставить Киев согласиться на ее требования, что фактически будет означать капитуляцию. Украина же пытается сдержать Россию и нанести ее войскам такие потери, чтобы убедить Кремль: цена отказа от соглашения слишком высока.

Москва давит на нескольких направлениях одновременно, выискивая слабые места. Оккупанты пытаются использовать свое численное преимущество и заставить Украину обороняться вдоль всей линии фронта.

По словам журналистов, для Украины также становится сложнее и дороже останавливать атаки российской пехоты, ведь деревья снова покрылись листьями и это затрудняет работу беспилотников.

Ключевой точкой последнего наступления Москвы является Константиновка в Донецкой области – важный логистический узел. Ранее в этом году Россия начала перебрасывать войска, которые атаковали Покровск в направлении Константиновки. Как отмечают аналитики, этот маневр свидетельствует об изменении направления усилий, но не обязательно об изменении стратегии.