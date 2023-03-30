Это уже давно всем известно. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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У Путина много двойников

Яковенко предположил, что у кремлевского диктатора действительно очень много двойников. Точного количества он не назвал, но пошутил, что они могли бы прибавить украинским защитникам работы, если их отправить на фронт.

Количество двойников Путина такое, что если бы их всех отправить на Бахмут, то Вооруженным Силам было бы немного труднее их всех укладывать в украинские черноземы,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Яковенко о двойниках Путина: смотрите видео

Что известно о двойниках Путина