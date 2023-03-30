Це вже давно усім відомо. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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У Путіна багато двійників

Яковенко припустив, що у кремлівського диктатора дійсно дуже багато двійників. Точної кількості він не назвав, але пожартував, що вони могли б додати українським захисникам роботи, якщо їх відправити на фронт.

Кількість двійників Путіна така, що якби їх усіх відправити на Бахмут, то Збройним Силам було б трохи важче їх усіх вкладати в українські чорноземи,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Яковенко про двійників Путіна: дивіться відео

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