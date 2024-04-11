Проблема российских резервов первой очереди

В материале поговорим о том, сколько у россиян есть резервов, которыми они могут воспользоваться в течение короткого времени. Это будут данные исключительно по моей информации.

Сколько у россиян войск в резерве

В категории "восстановления боеспособности", "формирования" и "сосредоточения", то есть готовности к вводу в бой в сроки от 2 часов до 3 суток на всех операционных направлениях резервные формирования противника составляют:

личного состава – до 61 тысячи человек;

до 45 единиц танков (формально боеспособные, но на самом деле в основном в состоянии ремонта, или частично подпадают под категорию "в процессе модернизации");

до 310 единиц боевых бронированных машин, из них до 35 – 40% также "требуют ремонта";

до 305 – 310 единиц артиллерийских систем;

до 10 единиц реактивных систем залпового огня. Практически все "быстрые запасы" РСЗО противника сейчас на фронте;

дополнительно привлечь пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса на фронт противник может еще 25 – 28 единиц.

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Все это сведено в следующие организационно-штатные структуры:

где-то до 15 – 16 мотострелковых, танковых, стрелковых, десантно-штурмовых и морской пехоты полков, в том числе территориальные войска и мобилизационный резерв;

до 16 – 17 разнотипных (от инженерно-саперных и медико-санитарных, заканчивая специального назначения и железнодорожных) формирований, которые подпадают под категорию "батальон", "отдельный тактический отряд" и т.д;

где-то до 3 – 4 "добровольческих" формирований, в частности БАРС, ШТОРМ размером и объемом от роты до батальона.

В контексте ближайших планов противника, всегда полезно внимательно посмотреть на его "ближний резерв". Именно так можно лучше узнать о его возможностях. В первую очередь о многом говорит распределение резервов противника по направлениям.

1) УВ "Запад"

Группировка прикрытия границы имеет в резерве 1 мотострелковый полк и 1 такой же батальон. На Купянском направлении сосредоточены до 5 МСП/ТП и 3 МСБ/ТБ/CБ. На Лиманском направлении у врага есть 1 МСП в резерве.

2) УВ "Юг"

На Северском направлении в резерве есть 1 десантно-штурмовой полк и 2 отдельных стрелковых батальона, которые представляют собой "мобилизационные накопители" и имеют официальный статус "резервный". На Краматорском направлении противник имеет в резерве 2 МСП и 1 МСБ в том же статусе, что и на Северском. На Кураховском направлении в резерве только 3 мотострелковых батальона. Они также "резервные".

3) УВ "Центр"

Торецкое направление – 1 ОСБ "резервный". На Покровском направлении – 3 МСП, 3 МСБ/ОСБ и 2 тактических отряда каких-то "барсиков".

4) УВ "Восток"

Времеевское направление имеет до 2 МСП и 3 резервных батальона. Гуляйпольское направление – 1 "резервный" батальон.

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5) УВ "Днепр"

На Ореховском направлении есть 1 МСП, 1 отдельный десантно-штурмовой батальон и 1 "резервный". Приднепровское направление имеет 1 МСП.

В реальности и на бумаге – разные вещи

Все это – исключительно о так называемом "резерве первой очереди", то есть то, что командование противника официально может сравнительно быстро ввести в бой. Потому что еще существует резерв, так сказать "за пределами СВО" или на стадии "формирования".

Хотя на самом деле это в основном "мясо" (уже существенно потрепанное в предыдущих боях), с минимумом штатного вооружения и военной техники. Его где-то на 1 танковый батальон с "довеском" и на 9 – 10 мотострелковых батальонов. Возможно, за небольшим исключением, относительно подразделений и частей, которые сосредотачиваются и разворачиваются в рамках "наращивания усилий" на том или ином направлении.

Типичный пример – группировки прикрытия границы из состава УВ "Запад". Группировка формально имеет в резерве первой очереди 1 МСП и 1 МСБ, а на самом деле – где-то до 800 "тушек" личного состава, 30 – 32 танка, почти столько же ББМ и до 30 единиц АС.

То есть, по сути, это сводная тактическая группа из двух усиленных батальонов с ограниченной боеспособностью. В случае прорыва ВСУ она должна "эффективно отреагировать" сразу на территории трех российских приграничных областей.

Наложите эти резервы на "будущее наступление на Харьков", или вспомните, как рейдовые действия российских добровольцев, "не имевшие никакого военного значения" заставили противника "временно отказаться от продолжения наступления на Купянск".

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Из приведенного мною выше распределения резервного компонента противника становится очевидным, что основной его объем сконцентрирован российским командованием на нескольких направлениях:

на Купянском – до 5 МСП/ТП;

на Покровском направлении – до 3 МСП;

по 2 "резервных" МСП имеют Краматорское и Времеевское направления, где противник сейчас проводит локальные наступательные операции для достижения "промежуточных" целей.

Показательно, что на Кураховском направлении, где противник также пытается активно продвинуться на запад, почти все, что есть, уже введено в бой.

Но это вполне логично. Противнику надо как можно скорее выйти на Курахово, иначе придется "вносить коррективы" во всю кампанию 2024 года по южной части Восточной операционной зоны.

Резервы у россиян доукомплектовываются по остаточному принципу

Объем и размер "резерва первой очереди" противника в целом вполне сопоставим по людям с численностью одной какой-то из его оперативных группировок войск. Например, с УВ "Восток". Однако, есть определенные "нюансы".

Резервный компонент противника, по сути, размазан по всем операционным зонам и направлениям. Хотя, очевидно, что его размещение соответствует текущим планам командования противника. Его распределение и состояние свидетельствуют о том, что командование противника, в первую очередь, в смысле укомплектования личным составом и ВВТ отдает предпочтение уже развернутым и непосредственно введенным в бой частям и соединениям своих войск. Резервы доукомплектовываются по остаточному принципу.

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То есть с точки зрения дальнейшего планирования и организации ведения боевых действий, командование противника проявляет не совсем дальновидные подходы. Иными словами, оно очень спешит, вкладываясь преимущественно в уже развернутые и введенные непосредственно в бой части и соединения. В то же время резервы, которые могут понадобиться – "пока подождут".

К чему все это может привести? Ну, например, на Покровском направлении противник, чтобы нарастить усилия уже начал вводить в бой части и подразделения явно недоформированной 27 МСП из-за отсутствия других резервов нужного уровня боеспособности

Или на Купянском пришлось вывести на восстановление отдельные подразделения 11-го АК в базовый район и соответственно перетаскивать на замену с Лиманского направления части и подразделения своей 47-й танковой дивизии. А они там были точно не лишними, что явно "немного задержало" продолжение наступления в районе Синьковки и Табаевки.

Если бы у командования противника в обоих случаях был в достаточном количестве резерв первой очереди в нужном состоянии боеспособности на соответствующих направлениях, то все эти меры имели бы другой вид.