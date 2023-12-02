В Воздушных силах рассказали, сколько в России ракет и почему враг ими не бьет
2 декабря 2023, 09:02Читати новину українською
Источник:Gordonua
Россия запускает по территории Украины "Шахед" и почти не использует ракеты. В воздушных силах предположили, почему так происходит.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат выразил мнение, что запасов ракет в России мало для массированных ударов по Украине. Он предположил, что враг накопил до 900 высокоточных ракет.
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Оценки запасов России отличаются
Игнат рассказал, что в этом году враг имеет вдвое меньше ракет, чем в прошлом. Именно поэтому они не запускают их так массированно, а придерживают. Он убежден, что оккупанты сохраняют их для других задач.
Поверьте, было бы у них достаточно ракет – они били бы каждый день, пока не довели бы нас до блекаута,
– заметил представитель.
Россия имеет в запасе сотни ракет
- Россия имеет в запасе более 800 ракет разных типов. В ноябре прошлого года враг имел примерно такие же запасы вооружения, что свидетельствует о том, что оккупантам удалось наладить производство.
- Об этом заявил представитель ГУР МО, генерал-майор Вадим Скибицкий в комментарии "РБК-Украина". Он также рассказал, сколько ракет смогла изготовить Россия в октябре 2023 года.
- По словам Скибицкого, сейчас у России в запасах есть примерно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня Радиус их действия около 350 км.