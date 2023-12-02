В Воздушных силах рассказали, сколько в России ракет и почему враг ими не бьет

Россия запускает по территории Украины "Шахед" и почти не использует ракеты. В воздушных силах предположили, почему так происходит.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат выразил мнение, что запасов ракет в России мало для массированных ударов по Украине. Он предположил, что враг накопил до 900 высокоточных ракет.

Смотрите также Россияне давят под Бахмутом и Авдеевкой: как через неделю сменилась линия фронта

Оценки запасов России отличаются

Игнат рассказал, что в этом году враг имеет вдвое меньше ракет, чем в прошлом. Именно поэтому они не запускают их так массированно, а придерживают. Он убежден, что оккупанты сохраняют их для других задач.

Поверьте, было бы у них достаточно ракет – они били бы каждый день, пока не довели бы нас до блекаута,

– заметил представитель.

Россия имеет в запасе сотни ракет