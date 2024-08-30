Сколько незадекларированного оружия может быть на руках у украинцев: в МВД назвали цифры

Украинцы могут иметь на руках от 2 до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, информирует 24 Канал.

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Количество незадекларированного оружия, которое может быть на руках украинцев

Подсчитать все количество невозможно. В то же время по данным наших европейских партнеров, озвучиваются цифры, что на руках у населения может быть от двух до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия,

– отметил Драпятый.

По его словам, принятие парламентом законопроекта о предоставлении гражданским лицам права задекларировать оружие, боеприпасы и трофейное оружие "даст возможность решить проблему с неучтенным оружием".

"Тогда мы будем более точно владеть информацией, сколько оружия есть у наших граждан", – добавил Драпятый.