Какие запасы угля нужны, чтобы успешно пройти отопительный сезон
Источник:Укринформ
Едва ли не все эксперты в один голос утверждают – эта зима будет сложной как для Украины, так и для Европы. Именно поэтому острым вопросом является запас энергетических носителей для отопительного сезона.
По словам главы Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергея Дяченко, в лучшие времена для экономики Украины нормальным запасом для вхождения в отопительный период считались 4 миллиона тонн угля. У депрессивных нулевых в два раза меньше – 2 миллиона тонн.
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Какая ситуация с запасами угля сегодня
К началу сентября, как сообщили в правительстве, Украина накопила 1,89 миллиона тонн угля, что ввиду сложных условий является неплохим показателем. Среди таких трудных условий Сергей Дяченко назвал:
- значительные временно оккупированные территории;
- ТЭС на временно оккупированных неработающих территориях, в частности Запорожская теплоэлектростанция.
Так что нынешние запасы угля позволяют с оптимизмом смотреть на вхождение в отопительный сезон. Он, как отметил эксперт, возможно, один из лучших с 2014 года.
Своим мнением о запасах угля поделился и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко .
1,89 миллиона тонн угля – это хороший показатель. Достаточно ли? Многое будет зависеть от того, заработает ли в полном объеме украинская энергетическая система Запорожской АЭС. Если нет – придется больше сжигать угли. И, соответственно, больше его иметь на складах ТЭС и ТЭЦ,
– отметил Владимир Омельченко.
Поэтому он убежден, что угля нужно больше, где-то 2,5-3 миллиона тонн, а также это вполне подъемные цифры.
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Поставка угля в Украине
По словам Сергея Дьяченко, кроме минимально необходимого запаса угля, должно быть обеспечено дополнительное поступление угля, ведь речь идет больше о страховом запасе.
Нам очень помогает Австралия, которая периодически подвозит уголь и обещает продолжать это делать.
– добавил Сергей Дяченко.
Так, в начале марта Австралия пообещала безвозмездно предоставить Украине минимум 70 тысяч тонн угля, и по состоянию на 9 августа первые 39 вагонов с ним прибыли на украинские ТЭС.
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