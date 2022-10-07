Сколько денег Украина тратит на войну и как это влияет на курс гривны

На войну Украина сейчас тратит больше всего средств – 130 миллиардов гривен ежемесячно. И это тоже одна из причин, почему растет курс гривны. Однако эксперты успокаивают, что денег у нас пока хватает, потому паниковать не нужно.

Об этом 24 каналу сказал народный депутат Ярослав Железняк. Он заверил, что денег в этом и в следующем году Украине хватит, международные партнеры дают средства.

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Сколько денег Украина тратит на войну

Но, по его словам, есть одно "но" – эти деньги мы не можем использовать на военные нужды.

В среднем на войну мы тратим около 130 миллиардов гривен, это огромная сумма, мы в мирное время тратили столько на все. К тому же зарабатываем мы примерно 100 миллиардов. Именно поэтому каждый месяц Нацбанк Украины по факту печатает 30 миллиардов гривен,

– заявил Железняк.

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Депутат объяснил, что именно в этом заключается конфликт между НБУ и Минфином, потому что, когда первый печатает гривны, в Украине растет курс гривны. "Дальше идут сложные конструкции макроэкономической стабильности", – добавил он.

Железняк подчеркнул, что Нацбанк сейчас "сидит на 5 стульях", которые касаются:

курса гривны,

бюджета,

международных партнеров,

инфляции,

золотовалютных резервов и банковской системы.

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"И если вероятный новый глава НБУ Андрей Пышный будет хотя бы так же балансировать на этих стульях, то пусть бы у него все сложилось", – ответил он.

Депутат подчеркнул, что именно команда НБУ стабилизировала экономику в первый день войны. "У нас все работало, люди могли купить продукты и т.д. И это огромная заслуга. Таких случаев в мире было мало", – добавил он.

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