Сколько Украина тратит средств на содержание российских пленников: в Минюсте назвали сумму

3 марта 2023, 17:26
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Источник:

Укринформ

Сколько Украине обходится содержание одного пленника. Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая

По ее словам, расходы на содержание одного российского военнопленного составляют около 10 тысяч гривен в месяц.

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Содержание одного оккупанта обходится Украине в 10 тысяч

"Если говорить о более-менее нормально просчитанной стоимости содержания пленника в лагере по итогам 2022 года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами - эта сумма составляет около 10 тысяч гривен на одного пленника в месяц", – рассказала она.

Высоцкая отметила, что когда раньше в Минюсте говорили о 3 тысячах гривен в месяц на содержание одного российского военнопленного, то речь шла только о расходах на питание и коммунальные услуги.

Как пояснила Высоцкая, в 2022 году не подводили итоги стоимости содержания заключенных в СИЗО, но по итогам 2021 года эта сумма составляла около 130 тысяч гривен в год. Тогда на одного удерживаемого также было около 11 тысяч гривен в месяц.

Как Украина удерживает российских пленных

  • Американские журналисты попали в колонию на Западе, где Украина удерживает российских военнопленных. Локацию колонии по соображениям безопасности не уточняют.
  • Прежде всего, на улице журналисты стали свидетелями того, как один из военнопленных пытался позвонить домой. Пленные имеют право на 15-минутные телефонные звонки домой 1 или 2 раза в месяц.
  • Также журналисты стали свидетелями обеда в колонии. В тот день пленных кормили супом, картофелем с мясом и салатом из капусты. Все сидели за столами, укрытыми скатертями.
  • В общем, режим для пленных включает трехразовое питание, определенные занятия, в частности изготовление бумажных пакетов с изображением Львова и свободное время.
  • Пленные живут в комнатах по 20 человек. На каждого есть кровать, тумбочка и стул. Раненые оккупанты находятся на лечении в лазарете.

Автор: Дарина Жданович