Сколько украинцев будут оказывать сопротивление в случае вторжения России: свежий опрос
Источник:КМИС
На фоне угрозы российского вторжения в Украине растет и количество тех, кто готов оказывать сопротивление. И за последние месяцы количество украинцев с такими взглядами увеличилось с 33,3% до 37,3%.
Об этом свидетельствуют свежие данные социологического исследования, проведенного КМИС в течение 5 – 13 февраля 2022 года.
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Кроме того, с 21,7% до 25% возросла готовность противиться путем участия в акциях гражданского сопротивления. В общем, одним или иным способом сопротивляться готовы 57,5% украинцев против 50,2% в декабре. Среди других опций:
- 12,4% опрошенных выехали бы в более безопасный регион;
- 7,5% – выехали бы за границу;
- 17,9% – ничего бы не делали;
- еще 7,6% затруднились с ответом, а 1,2% отказались ответить на вопросы.
В региональном измерении готовность сопротивляться варьирует от 72,2% на Западе до 30,5% на Востоке. Если говорить именно о вооруженном сопротивлении, то голоса распределились так: от 44,8% на Западе до 17,8% на Востоке.
Как изменились результаты с конца декабря 2021 года
На Западе и в Центре готовность сопротивляться возросла. На Юге по сравнению с декабрем разница в пределах погрешности, но с тенденцией к некоторому росту готовности сопротивляться. На Востоке, напротив, разница также в пределах погрешности против декабря, но есть тенденция к более низкой готовности сопротивляться.
Как готовы действовать украинцы в случае российского вторжения / Фото КМИС
Что известно об исследовании
- Опрос провел Киевский международный институт социологии на протяжении 5 – 13 февраля 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
- Всего опросили 2004 респондента, что проживают во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма, а также на неподконтрольных территориях Донбасса.
- Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.