Даже не 10%: сколько украинцев хотят, чтобы русский язык изучали в школах – свежий опрос
Среди языков, которые обязательно должны преподаваться в украинских школах, русский оказался аж на 4 месте. Его опередили английский, немецкий и французский.
Согласно свежим результатам опроса, обязательное изучение русского языка в школах поддерживают меньше 10% украинцев.
Важно Русский не попал даже в топ-5 иностранных языков, знания которых украинцы считают необходимыми
По мнению опрошенных, дети и подростки должны изучать:
- английский язык – за него проголосовали 86,4% респондентов;
- немецкий – 19,4%;
- французский – 14%;
- русский – 9,5%.
Далее идут испанский, польский, португальский, китайский и арабский.
Какой иностранный язык должны обязательно изучать в школах / Фото Active Group
Интересно, что больше всего (96,6%) опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет считают, что именно английский должны изучать в школах. Зато за изучение русского проголосовали в основном люди 40 – 49 лет (12,1%). Меньше всего хотят, чтобы в украинских учебных заведениях преподавали русский, люди в возрасте 60+, таких 7%.
Зато за преподавание русского проголосовали большинство тех, кто живет в селе, а не в городе. Мнения по этому вопросу разделились у мужчин и женщин. Так, обязательное преподавание русского в школах поддерживают:
- 12,2% мужчин;
- только 7,6% женщин.
Как разделились мнения украинцев в этом вопросе / Фото Active Group