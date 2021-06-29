Даже не 10%: сколько украинцев хотят, чтобы русский язык изучали в школах – свежий опрос

29 июня 2021 , 14:28
Читати новину українською

Среди языков, которые обязательно должны преподаваться в украинских школах, русский оказался аж на 4 месте. Его опередили английский, немецкий и французский.

Согласно свежим результатам опроса, обязательное изучение русского языка в школах поддерживают меньше 10% украинцев.

Важно Русский не попал даже в топ-5 иностранных языков, знания которых украинцы считают необходимыми

По мнению опрошенных, дети и подростки должны изучать:

  • английский язык – за него проголосовали 86,4% респондентов;
  • немецкий – 19,4%;
  • французский – 14%;
  • русский – 9,5%.

Далее идут испанский, польский, португальский, китайский и арабский.


Какой иностранный язык должны обязательно изучать в школах / Фото Active Group

Интересно, что больше всего (96,6%) опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет считают, что именно английский должны изучать в школах. Зато за изучение русского проголосовали в основном люди 40 – 49 лет (12,1%). Меньше всего хотят, чтобы в украинских учебных заведениях преподавали русский, люди в возрасте 60+, таких 7%.

Зато за преподавание русского проголосовали большинство тех, кто живет в селе, а не в городе. Мнения по этому вопросу разделились у мужчин и женщин. Так, обязательное преподавание русского в школах поддерживают:

  • 12,2% мужчин;
  • только 7,6% женщин.


Как разделились мнения украинцев в этом вопросе / Фото Active Group

Что известно об опросе?

В исследовании 29 – 30 мая приняли участие 1200 респондентов. Метод – индивидуальное интервью. Выборка двухступенчатая, репрезентативная по полу и возрасту. Участие в опросе принимали мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, проживающие во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Донбасса и Крыма. Теоретическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% не превышает 2,9%.
Автор: Альона Захарова