Еще почти 40 украинцев эвакуировали из Сектора Газа: в ГУР показали первые кадры

Украина продолжает эвакуацию продолжает эвакуацию своих граждан из сектора Газа. 8 декабря по поручению президента Владимира Зеленского в безопасности оказались 39 украинцев – женщин и детей.

Об успешной эвакуации украинцев в своем обращении сообщил Владимир Зеленский. А чуть позже детали операции обнародовали ГУР.

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Операцию по спасению украинцев занимались ГУР и МИД Украины. Как рассказал Зеленский, вывод украинцев на безопасную территорию проходил целый день 8 декабря.

В ГУР добавили, что успешная эвакуация стала возможной благодаря скоординированным и четким действиям сотрудников украинской спецслужбы и дипломатов. А определяющими в совершении сделки стали усилия, приложенные Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.

Еще около 40 граждан Украины в безопасности. Спасибо ГУР, спасибо нашим дипломатам, спасибо нашим друзьям в регионе,

– заметил президент.

В ноябре из сектора Газа удалось вывезти 145 граждан Украины . По состоянию на начало ноября разрешения на выезд из Сектора Газа получили 329 украинцев.

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