Еще почти 40 украинцев эвакуировали из Сектора Газа: в ГУР показали первые кадры
Украина продолжает эвакуацию продолжает эвакуацию своих граждан из сектора Газа. 8 декабря по поручению президента Владимира Зеленского в безопасности оказались 39 украинцев – женщин и детей.
Об успешной эвакуации украинцев в своем обращении сообщил Владимир Зеленский. А чуть позже детали операции обнародовали ГУР.
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Последняя эвакуация украинцев из Газы: что известно
Операцию по спасению украинцев занимались ГУР и МИД Украины. Как рассказал Зеленский, вывод украинцев на безопасную территорию проходил целый день 8 декабря.
В ГУР добавили, что успешная эвакуация стала возможной благодаря скоординированным и четким действиям сотрудников украинской спецслужбы и дипломатов. А определяющими в совершении сделки стали усилия, приложенные Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.
Еще около 40 граждан Украины в безопасности. Спасибо ГУР, спасибо нашим дипломатам, спасибо нашим друзьям в регионе,
– заметил президент.
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В результате боев в Израиле есть погибшие украинцы
- По состоянию на конец октября количество погибших граждан Украины в результате войны в Израиле составляло 25 человек.
- По словам посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, большинство из них имели двойное гражданство. В частности, только у двух погибших все родственники находились в Украине.
- Дипломат также подчеркнул, что в результате атаки в общей сложности более 1400 израильтян и граждан других государств погибли. Также известно более 5 тысяч раненых.