Сколько украинцев эвакуировали из Сектора Газа и с какими проблемами сталкиваются

Украина продолжает делать все возможное, чтобы эвакуировать наших людей из Сектора Газа. Ситуацию усложняет то, что все происходит во время военной операции.

Евгений Корнийчук – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле – в эфире телемарафона рассказал, что в ночь на 11 ноября границу из Сектора Газа в Египет перешли еще 11 украинцев. Общее количество спасенных составляет 214 украинцев, сообщает 24 Канал. Также удалось спасти девять молдаван.

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Пока украинские военные и дипломаты работают, чтобы эвакуация проходила вовремя и без помех. От украинцев получили примерно 360 обращений. Израильская и египетская сторона предоставили более 200 разрешений. В пределах этих разрешений люди пересекают границу.

Какие проблемы возникли

Проблема в том, что не все граждане, подавшиеся на эвакуацию, прибыли на Юг в пункт пропуска Рафах. Те, кто не смог это сделать, фактически пока не получат такой возможности, поскольку связь с ними теряется.

Кроме того, не все подаются на эвакуацию. Может быть, не пускают мужья. Или мужья не получают разрешения, и жены не хотят их оставлять. Кому-то не дали разрешения для детей.

Украина работает над тем, чтобы заявки обработали оперативно. Эвакуация происходит во время военной операции. Поэтому есть определенные сложности. Однако помощь оказывают. Корнийчук подчеркнул, что Украина делает все возможное и даже больше.

Аэропорт с украинцами приземлился в Молдове

В Молдове 11 ноября приземлился самолет, на борту которого находились 155 человек, которые удалось спасти из Сектора Газы. На борту находились: