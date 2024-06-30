Россия незаконно удерживает более 14 тысяч украинцев: омбудсмен сказал, кого труднее вернуть

Страна-агрессор незаконно удерживает более 14 тысяч граждан Украины. Работа по возвращению гражданских является самой сложной.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Дмитрий Лубинец объяснил, почему гражданских вернуть труднее всего.

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"Возвращая три категории граждан Украины – это дети, военнопленные, гражданские – именно по гражданским это самая сложная работа", – подчеркнул омбудсмен.

Лубинец объяснил, что в случае гражданских, речь не идет об обмене, как в случае военнопленных, а именно о возвращении.

Менять мы их (гражданских, – 24 Канал) не можем, каких-то дополнительных воздействий на Россию у нас напрямую нет. У нас нет даже юридической базы, на основании которой нам можно проводить этот процесс,

– рассказал Уполномоченный по правам человека.

Также напомнил, что Украина прилагает все усилия для возвращения почти 20 тысяч детей, а еще десятков тысяч людей, которые считаются пропавшими без вести.

Заметил, что это был первый случай, когда в возвращении украинцев домой принял участие Ватикан, который ранее оказывал помощь только в отношении детей.

"К этому времени они (Ватикан) нам помогали с возвращением украинских детей. Мы на прямой коммуникации с ними. Я надеюсь, что как раз это возвращение станет новой точкой... Возможно, наконец открылся новый канал и коммуникации, и возвращения мирных граждан Украины", – отметил Лубинец.