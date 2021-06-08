Сколько украинцев поддерживают второй срок Зеленского: свежий опрос

8 июня 2021 , 08:47
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Источник:

КМИС

Украинцев опросили об отношении к возможному баллотированию Владимира Зеленского на второй президентский срок. Более чем половина респондентов высказалась против.

Таковы результаты всеукраинского опроса. Его на протяжении 27 мая – 1 июня проводил Киевский международный институт социологии.

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Что украинцы думают о втором сроке Зеленского

  • 37% респондентов поддерживают баллотирование Зеленского на второй срок. Не поддерживают его – 54,5%.
  • Еще 2,7% считают, что об этом рано говорить. Мол, до следующих президентских выборов еще много времени.
  • В то же время 5,9% опрошенных отказались проходить опрос или заявили, что им трудно ответить на этот вопрос.
Справка. В КМИС использовали метод телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Свежий президентский рейтинг

Действующий президент Владимир Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге. По состоянию на начало июня его готовы поддержать более 27% избирателей.

За ним в рейтинге – Петр Порошенко с 14,6% поддержки. На третье место поднялась Юлия Тимошенко – за нее на ближайших выборах проголосовали бы 11,9% опрошенных.

Зеленский и второй срок: что известно

  • Во время предвыборной кампании в 2019 году Владимир Зеленский заявлял, что идет только на 1 президентский срок.
  • Впрочем, уже в мае 2020 года политик допустил, что подумает над тем, чтобы побороться за кресло президента во второй раз.
  • В "Слуге народа" намерены попросить Зеленского о втором сроке. Однако окончательное решение – за главой государства.
  • В 2021 году президента снова спросили о его дальнейших политических планах. Он ответил, что пока об этом говорить рано.
Автор: Ірина Буртик