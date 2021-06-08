Сколько украинцев поддерживают второй срок Зеленского: свежий опрос

Украинцев опросили об отношении к возможному баллотированию Владимира Зеленского на второй президентский срок. Более чем половина респондентов высказалась против.

Таковы результаты всеукраинского опроса. Его на протяжении 27 мая – 1 июня проводил Киевский международный институт социологии.

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Что украинцы думают о втором сроке Зеленского

37% респондентов поддерживают баллотирование Зеленского на второй срок. Не поддерживают его – 54,5%.

Еще 2,7% считают, что об этом рано говорить. Мол, до следующих президентских выборов еще много времени.

В то же время 5,9% опрошенных отказались проходить опрос или заявили, что им трудно ответить на этот вопрос.

Свежий президентский рейтинг

В КМИС использовали метод телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Действующий президент Владимир Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге. По состоянию на начало июня его готовы поддержать более 27% избирателей.

За ним в рейтинге – Петр Порошенко с 14,6% поддержки. На третье место поднялась Юлия Тимошенко – за нее на ближайших выборах проголосовали бы 11,9% опрошенных.

Зеленский и второй срок: что известно