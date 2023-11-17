Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России

В российском плену находятся тысячи украинских военнослужащих и гражданских. Большинство из них военные.

В пресс-службе Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что в настоящее время в российском плену находятся 4 337 украинских военнослужащих и гражданских.

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Сколько гражданских и военных в плену

Комиссия ведомства установила, что в российский плен попали 4 337 украинцев. Из них 3 574 военных и 763 гражданских. Все данные о пленных вносятся в единый государственный реестр.

Помощь пленным и семьям

Минреинтеграции заявляет, что выплачивает единовременную и ежегодную денежную помощь семьям пленных и людям, освобожденным из плена.

С начала 2023 было выплачено 422 миллиона гривен освобожденным из плена, а также родственникам военнопленных, гражданских заложников и политических заключенных.

. Если вы вернулись из плена или ваш родной человек находится в плену, обратитесь в Минреинтеграцию. С алгоритмом действий и перечнем необходимых документов можно ознакомиться по ссылке.

К слову, МВД Украины провело консультации с правоохранительными органами и органами юстиции Грузии относительно согласования механизма возвращения в Украину наших сограждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы на ВТО и депортированных на территорию России. Отныне такие граждане смогут законно возвращаться на Родину через территорию Грузии.