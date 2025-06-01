Игнат рассказал, сколько Украине нужно самолетов для эффективной обороны от врага

Для эффективного отпора российской агрессии Украина нуждается в около 200 боевых самолетов различных типов. Однако сегодня эффективность достигается не количеством, а модернизацией и инновациями.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната в интервью для "Украинской правды".

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Сколько самолетов нуждается Украина

По словам Игната, для эффективной обороны от врага Украине нужно около 200 самолетов.

Собственно самолеты должны быть разных типов. F-16 – это многоцелевой самолет. Может работать по небу, по воздушным целям, наземных и по надводным целям. Есть задачи в авиации специфические, разные, о которых я только что сказал. Были оценки, сколько самолетов разных типов. Ну, около 200 для эффективной обороны страны,

– отмечает Игнат.

Он добавил, что в начале 90-х Украина имела около тысячи самолетов, впрочем, эта цифра включала как пригодные к полетам, так и нерабочие борта.

По словам Игната, в советские времена на территории Украины наращивалась группировка как ядерных сил, так и носителей тактического ядерного заряда. В частности Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, базировавшиеся в Полтавской области.

Было также большое количество самолетов фронтовой авиации и бомбардировщиков, которые размещали в Дубно и Староконстантинове. Офицер объяснил, что эта авиационная группировка служила для того, чтобы быть направленным в случае чего на Запад.

Однако в 90-х и в начале 2000-х годов значительная часть этой авиации была потеряна – кое-что сгнило, а остальное распродали за границу, в частности в страны Африки. Игнат подчеркнул, что сейчас главным фактором эффективности является не количество, а модернизация и инновации.

К слову, Игнат также рассказал, что за время войны Украина уже потеряла 3 истребителя F-16. Он также отметил, что эти самолеты превосходят по возможностям МиГ-29 и Су-27.