Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната в інтерв'ю для "Української правди".

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Скільки літаків потребує Україна

За словами Ігната, для ефективної оборони від ворога Україні потрібно близько 200 літаків.

Власне літаки мають бути різних типів. F-16 – це багатоцільовий літак. Може працювати по небу, по повітряних цілях, наземних і по надводних цілях. Є завдання в авіації специфічні, різні, про які я щойно сказав. Були оцінки, скільки літаків різних типів. Ну, близько 200 для ефективної оборони країни,

– зазначає Ігнат.

Він додав, що на початку 90-х Україна мала близько тисячі літаків, утім, ця цифра включала як придатні до польотів, так і неробочі борти.

За словами Ігната, в радянські часи на території України нарощувалося угруповання як ядерних сил, так і носіїв тактичного ядерного заряду. Зокрема Ту-160, Ту-95 і Ту-22М3, що базувалися в Полтавській області.

Була також велика кількість літаків фронтової авіації та бомбардувальників, які розміщували в Дубно та Старокостянтинові. Офіцер пояснив, що це авіаційне угруповання слушувало для того, щоб бути спрямованим в разі чого на Захід.

Однак у 90-х і на початку 2000-х років значна частина цієї авіації була втрачена – дещо згнило, а інше розпродали за кордон, зокрема до країн Африки. Ігнат підкреслив, що нині головним чинником ефективності є не кількість, а модернізація та інновації.

До слова, Ігнат також розповів, що за час війни Україна вже втратила 3 винищувачі F-16. Він також наголосив, що ці літаки перевершують за можливостями МіГ-29 та Су-27.