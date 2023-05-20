Как ГУР узнает информацию: Буданов раскрыл, много ли наших агентов в России

Украинская разведка получает важнейшую информацию через агентов, сосредоточенных на территории врага. Кирилл Буданов поделился, как это происходит.

Самая важная информация получается агентурными способами. То есть, это живое общение, пояснил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в проекте Дмитрия Комарова.

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Сколько агентов в России

Буданов признался, наших агентов на территории России "не так много", но достаточно.

Откровенно скажу, не так много (украинских агентов в России – 24 Канал). Хотелось бы больше...но достаточно,

– сказал разведчик.

Он также рассказал о тяжелых решениях во время войны. По словам Буданова, тяжело отправлять боевые подразделения на задачи, четко понимая, что не все вернутся. Однако есть задача – уничтожить противника и вернуть вспять свое государство.

Нужно быть готовыми к войнам

Раньше Буданов предупреждал украинцев, что "наш глуповатый сосед никуда не денется". Как бы ни видоизменилась Россия, какая-то ее часть будет граничить с Украиной.

По всей вероятности, захватнические попытки этого куска будут снова набирать новую силу и повторяться. То есть, после победы может быть новое противостояние с Россией.