Более 60% украинских детей были вынуждены покинуть родные дома, – ООН
31 марта 2022 , 06:43Читати новину українською
Источник:ООН
Из-за войны, которую Россия начала против Украины, более 60% наших детей были вынуждены уехать из своего дома.
Так, 2 миллиона детей уехали за границу, еще 2,5 миллиона – сменили дом внутри страны.
Важно Из-за обстрела окупантов в Лисичанске пострадала вся семья: 2 детей в тяжелом состоянии
Сколько детей погибли
По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России погибли 145 детей, более 220 – получили ранения.
Однако цифры не окончательные, ведь некоторые места обстрелов просто невозможно осмотреть, в частности, на временно оккупированных территориях. Президент Владимир Зеленский сказал, что среди жертв могут быть сотни детей.
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