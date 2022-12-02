Сколько украинских защитников уже освободили из российского плена

Работа по освобождению пленных продолжается постоянно. Украина уже вернула домой 1331 человек.

Да, последний обмен пленными состоялся накануне, 1 декабря. В Минобороны рассказали, что среди уволенных есть гражданские и военные, защитники и защитницы.

Важно Ранены и травмированы: эксклюзивный в идео возвращение украинских защитников из плена

Из российского плена уже освобожден 1331 человек,

– отметили в Минобороны.

Добавили, что процесс обменов будет продолжаться, пока Украина не уволит всех своих людей.

Обмены пленными: последние новости

1 декабря Украина вернула 50 своих защитников. Среди них – защитники Мариуполя и "Азовстали", пленные, которые были в Оленовке, ранены, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях.

26 ноября из плена освободили еще 12 украинцев. Были бойцы, защищавшие остров Змеиный, ЧАЭС и Мариуполь. Кроме того, вернули троих гражданских.

12 ноября домой вернулись еще 45 защитников Украины , а 19 ноября – трое морских пехотинцев.

А с 23 по 25 ноября состоялось еще 3 обмена.

Специалисты американского Института войны предположили, что обмены пленниками участились. Причиной этого могут стать попытки России успокоить недовольство среди своих граждан по поводу мобилизации и медленных темпов освобождения их солдат.

К теме – детали нового обмена: видео