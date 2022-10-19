Сколько в России осталось еще дронов-камикадзе: предположение эксперта

ВСУ результативно уничтожают иранские дроны-камикадзе, которыми страна агрессора уничтожает нашу инфраструктуру. Впрочем, Иран может возложить множество ресурсов на то, чтобы создать новую партию беспилотников.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его мнению, очень сомнительно, что в России уже заканчиваются эти дроны.

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Россия может самостоятельно обеспечить производство дронов

Главное преимущество иранских дронов-камикадзе заключается в том, что они достаточно примитивны. Так, их сборку можно легко обеспечить в простых мастерских. Более того, если Иран передаст технологии, то Россия сможет самостоятельно обеспечить производство этих беспилотников.

Поэтому надеяться на то, что там осталось 300 дронов, я бы не стал,

– сообщил Грабский.

Почему Иран помогает оккупантам

Страна-агрессор стала для Тегерана источником поступления ресурсов и запасов, ведь Иран может благодаря ей получить доступ к валютным поступлениям. Так, Россия продолжает продавать свои энергоресурсы, а за эти деньги может закупать у Ирана необходимое количество вооружения и боевой техники.

Иран уже использует эту валюту для своих нужд. Не забываем, что он ведет войну в Сирии, Ливии, Ираке, а также имеет определенные интересы в Турции,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, поставляя вооружение Москве, Тегеран открыл для себя "золотую жилу". Кроме денежных поступлений, Иран может получать от России также продовольствие и т.д.

Грабский рассказал, что Россия может самостоятельно обеспечить производство дронов: смотрите видео

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