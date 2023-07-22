В ГПСУ уточнили, сколько вагнеровцев уже прибыли в Беларусь

После мятежа Пригожина Россия отправила несколько вагнеровских колонн в Беларусь. Там они разместились в полевом лагере в селе Цель под Осиповичами Могилевской области. В Госпогранслужбе объяснили, о каком вероятном количестве вагнеровцев говорится.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что это несколько тысяч вагнеровцев. Перед этим командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, зачем Россия предпринимает такие действия.

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Сколько вагнеровцев находится в Беларуси

Андрей Демченко заявил, что Государственная пограничная служба Украины продолжает внимательно отслеживать ситуацию по прибытию и пребыванию в Беларуси российских наемников.

Отмечу, что обстановка по линии границы остается полностью контролируемой пограничными подразделениями и другими составляющими сил обороны нашего государства. Все они предупреждены о дальнейших рисках, которые могут идти с территории Беларуси, которая, к сожалению, находится под влиянием России и оказывает ей поддержку в развязанной против Украины войне,

– объяснил Демченко.

Спикер уточнил, что сначала, когда вагнеровцы только начали прибывать в Беларусь, их количество оценивалось в сотнях.

Правда, теперь, учитывая имеющуюся информацию о группах представителей частных военных кампаний, их количество другое. По словам Андрея Демченко, оно может достигать ориентировочно 5 тысяч.

Опасно ли такое количество вагнеровцев для наших Сил обороны

Спикер Государственной пограничной службы рассказал, что такое количество наемников ЧВК "Вагнер" не представляет для Украины непосредственной угрозы. Однако Силы обороны должны быть готовы к любым ситуациям, включая недопущение провокаций на границе.

Отмечу, что Украина делает все необходимое для понимания реального риска и обеспечения надежной безопасности из-за пребывания наемников в соседней стране. Мы реагируем соответственно. Происходит дальнейшее укрепление нашей границы по всей протяженности и усиление необходимыми средствами,

– объяснил Андрей Демченко.

Вагнеровцы в Беларуси: коротко