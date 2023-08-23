Требуется помощь и реабилитация: сколько ветеранов в Украине

Министерство по делам ветеранов называет цифру почти в миллион. Вероятно, большинство из них – ветераны российско-украинской войны, продолжающиеся с 2014 года.

По состоянию на 1 августа 2023 года в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВО) занесена информация о ветеранах войны в количестве 908832 человек. Об этом 24 Канала рассказали в Министерстве по делам ветеранов. Впрочем, там не берутся прогнозировать, сколько ветеранов боевых действий после победы.

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Что делается для ветеранов

Общая модель предоставления услуг по реабилитации и восстановлению называется "Путь реабилитации и восстановления Защитника/Защитницы". Она включает не только психологическую помощь и физическую реабилитацию, но и охватывает более широкие сферы.

"Путь реабилитации" позволит получить:

медицинские услуги по лечению после ранения (в случае получения), острой/подострой реабилитации и долгосрочной реабилитации;

долгосрочная помощь – психологическая, физкультурно-спортивная реабилитация, информационно-консультативная поддержка, юридическое сопровождение, профессиональная адаптация, переквалификация на гражданскую специальность.

Что такое острая/подострая реабилитация

Острый реабилитационный период – это период реабилитации, начинающийся с момента возникновения и/или выявления ограничения повседневного функционирования вследствие развития острого состояния здоровья.

Послеострый (подострый) реабилитационный период начинается с момента, когда в соответствии с клиническим протоколом по медицинским показаниям лицо не нуждается в круглосуточном уходе врача-специалиста или когда у него диагностируют хроническое течение болезни.

С 2015 года услуги социальной, профессиональной адаптации получили более 30 тысяч человек из числа ветеранов войны и членов их семей.

На 16 августа 2023 года за психологической помощью обратились 6348 военных. Они обратились в пять центров социально-психологической реабилитации, относящихся к сфере управления Минветеранов: Бородянского центра социально-психологической реабилитации населения, Иванковского центра, Киево-Святошинского центра, Социально-психологического центра Славутича и Центра социально-психолога.

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Бесплатная психологическая помощь

Наверное, это самая важная составляющая. Как вернуть в гражданскую жизнь людей, над которыми свистели пули? Война травмирует независимо от того, сколько служил человек – месяц или годы.

Минветеранов предоставляет право на безвозмездную психологическую помощь. Порядок и условия его предоставления определены постановлением Кабинета Министров Украины от 29.11.2022 №1338.

Право на такую помощь имеют:

лица, увольняемые или уволенные с военной службы, из числа ветеранов войны;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

члены семей таких лиц и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Психологическую помощь оказывают "субъекты предоставления услуг и специалисты по предоставлению услуг, информация о которых включена в Реестр поставщиков услуг по психологической реабилитации для ветеранов и членов их семей".

Формирует и ведет этот реестр Минветеранов, оно возмещает стоимость предоставленных услуг на основании отчетов.

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Онлайн-диагностика психологического состояния

Одним из приоритетных проектов для Минветеранов является также MARTA – это информационная система определения и анализа состояний психического здоровья и предоставления информационных справок пользователю (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis).

На сайте можно быстро пройти опрос и получить советы по психологическому состоянию. Диагностические инструменты, представленные на сайте, используются на регулярной основе для тестирования военных НАТО и Всемирной организации здравоохранения.

Также там есть практические рекомендации. Это советы, как справиться с бессонницей, негативными мыслями, влечением к алкоголю, навязчивыми воспоминаниями, утратой, одиночеством, как управлять сильными эмоциями, как преодолеть напряжение в теле, как ставить цели на будущее, как создать антисуицидальный план, а также упражнения на улучшение памяти и внимания.

Физическая реабилитация ветеранов и ветеранок

Минветеранов стремится построить сеть реабилитационных центров для военнослужащих Сил обороны Украины, ветеранов войны и поддержки и сопровождения ветеранов войны.

В настоящее время работают над построением комплексной системы услуг по физкультурно-спортивной реабилитации. Для этого нужно создать правовую основу и построить соответствующую спортивную инфраструктуру – она должна быть инклюзивной.

Это будет разветвленная система на национальном уровне, чтобы в каждой области, в каждом районе были современные модернизированные центры реабилитации и созданы ветеранские площадки с соответствующей инфраструктурой, ветеранские команды, которые будут соревноваться между собой,

– говорят у Минветеранов.

Впоследствии ветераны смогут представлять нашу страну на международных ветеранских спортивных мероприятиях. Министерство также работает над разработкой Единой методологии проведения мероприятий по физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов.

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Ветеранский форум

Недавно состоялся VI Международный ветеранский форум "Украина. Защитники. Будущее". Министр обороны Алексей Резников назвал следующие проблемы ветеранов – получение статуса УБД, ВЛК, компенсация за ранение и т.д. "Мы работаем по всем этим вопросам, и будут изменения", – пообещал он. Также министр назвал схожую цифру – примерно 1 миллион участников боевых действий с начала войны.