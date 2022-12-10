Сколько военных объектов России есть в оккупированном Крыму: подсчеты журналистов

За 9 лет оккупации Крыма Россия создала там множество своих военных объектов. Какие следующие базы могут стать потенциальной целью ВСУ – читайте дальше.

Журналистам-расследователям удалось установить более 150 русских военных объектов на полуострове. Они узнали точные координаты расположения и получили спутниковые фотографии.

Читайте также С Крыма все началось – им все и закончится, – Яковенко о крахе режима Путина

Несмотря на взрывы в бухте Россия никуда не переместила корабли

Основное количество российских кораблей сосредоточено в Севастопольской бухте. В то же время "самые интересные экземпляры" есть в районе бухты "Голландия". На спутниковых снимках за 9 ноября возле нее заметили:

большие десантные корабли проектов 1135, 1171, 775;

патрульные корабли проектов 22160;

ракетные катера проектов 1239, 1241;

крейсер проекта 11356. Это или флагман Черноморского флота "Адмирал Макаров", или его аналог "Адмирал Есенин".

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк рассказал, что в 166-й дивизион малых ракетных кораблей входят:

"Бора",

"Самум",

"Град Свияжск",

"Великий Устюг",

"Вышний Волочек".

В 295-й дивизион ракетных катеров входят: "Шуя", "Буря", "Набережные Челны", "Ивановец" и "Бриз".

Актуально Джанкой превратили в самую "военную базу": 750 единиц вооружения и техники врага

Отметим, что именно из этих кораблей и запускают крылатые ракеты по всей территории Украины. При этом сами суда во время запусков отходят от берега всего на несколько миль.

Все кроме "Самума", потому что он сейчас на ремонте, в строю и могут применять корабельные ракеты. Они представляют определенную угрозу как ударное средство. То есть, если эти корабли есть возможность найти и обезвредить – это нужно делать,

– подчеркнул Кевлюк.



Спутниковый снимок Севастопольской бухты / Фото Planet Labs

"Калибры" хранятся не только в пусковых шахтах корабля, но и на военных складах в Крыму. Поэтому эти составы являются потенциальным местом для будущих атак. Где точно хранят крылатые ракеты неизвестно, но есть предположение, что их могут держать в Инкерманских штольнях.

Стратегическую авиацию на полуострове россияне не держут

Несмотря на угрозу повторных взрывов корабли в Севастополе стоят бортом к борту, как и раньше. Все потому, что им не хватает места. Единственное, что изменилось – прямо посреди бухты появилось судно, которое круглосуточно дежурит в акватории.

Расследователям удалось установить в Крыму 10 работающих военных аэродромов и 2 авиазавода. На каждом из них есть склады с боеприпасами и емкости с горюче-смазочными материалами, которые только усилили взрыв.

Теперь аэродром в Джанкое стал главным логистическим хабом для русской армии и местом базирования ударных вертолетов. Это при том, что раньше этот аэродром был запасным. Сейчас на нем находятся:

не менее 3 складов с боеприпасами,

более 50 вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8;

множество обустроенных мест для размещения зенитно-ракетных комплексов;

Кроме того, в Джанкое часто принимают грузовые самолеты и штурмовики Су-25.



Что сохраняется на аэродроме в Джанкое / Фото Planet Labs

Поражение аэродрома в Джанкое было бы очень выгодно для ВСУ, ведь именно с него осуществляется поставка оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Недалеко от Севастополя расположен аэродром "Бельбек". Ранее россияне продлили на нем полосу для стратегических бомбардировщиков, однако сейчас их там нет. Все потому, что сохранять важную авиацию в зоне досягаемости Вооруженных Сил Украины россиянам небезопасно.

В то же время, благодаря спутниковым снимкам на аэродроме заметили истребители Су-27, Су-27 СМ, Су-34 и Миг-31.



На аэродроме в Бельбеке россияне держат истребители / Фото Planet Labs

Одна из главных авиагрупп вражеской армии базируется на аэродроме в Гвардейском . Там сосредоточены штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24. Именно их оккупанты чаще всего используют, чтобы атаковать украинские территории на Юге или Востоке.

Ремонтируют Су-25 на авиазаводе в Евпатории, что также является целью ВСУ.



В Гвардейском россияне хранят штурмовики и бомбардировщики / Фото Planet Labs

В Крыму у россиян мощные системы ПВО, потому что часть – украденная в Украине

В Крыму у россиян очень хорошо развита система ПВО. Интересно, что большая часть этого вооружения раньше была украинской, но в 2014 году оккупанты ее украли.

Рекомендуем Дипломатия закончилась: в Германии намекнули, каким путем Украина может вернуть Крым

Все наши части ПВО с 2014 года остались там. Там были комплексы С-300 и Бук. В частности, был полк в Евпатории и Севастопольская бригада. Также была часть Керчи. На Чауде стоял дивизион С-300 и в Феодосии были С-300. То есть довольно плотной была оборона,

– рассказал экс-командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

Систему ПВО оккупанты усилили своими ЗРК С-400, а также береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион". Последние заметили у Феодосии.

Боеприпасы для зенитно-ракетных и береговых комплексов, вероятно, хранятся в Черноморске. Информации о строительстве новых арсеналов в Крыму не было. Скорее всего, оккупанты используют захваченную украинскую инфраструктуру.

Официально в Украины нет вооружения, которое может попасть во все перечисленные объекты. Однако взрывы в Новофедоровке, Джанкое, Севастополе и на Крымском мосту подтверждают то, что даже там, где не долетают наши ракеты, может мощно разгуляться "хлопок".