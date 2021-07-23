Жуткие цифры: сколько воинов ВСУ погибли и были ранены почти за год "перемирия"
23 июля 2021 , 10:59Читати новину українською
Источник:"Громадське"
На Донбассе уже почти год продолжается перемирие, которое боевики нарушают чуть ли не ежедневно. В результате обстрелов оккупантов погибли 45 украинских военнослужащих, еще 150 получили ранения.
За все время войны на Донбассе с апреля 2014 года, погибли 2705 украинских военных. Об этом сообщили в Вооруженных силах Украины. Еще 10280 наших защитников получили ранения.
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Что известно об этой статистике
Важно отметить, что в эту статистику не входят случаи, когда солдаты взрываются на взрывных устройствах.
- Такие данные ВСУ обнародовали по состоянию на 18 июля. После этого в больнице умер 29-летний военный Александр Горбенко из Кривого Рога. Боевики ранили его 15 июля.
- Также 21 июля украинский военный подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве. Воина забрали в больницу. Его состояние – удовлетворительное.
О каких цифрах говорили в ООН
Ранее в ООН подсчитали, что общее число жертв, связанных с войной на Донбассе, достигло от 42,5 до 44,5 тысячи человек.Обратите внимание! Прекращение огня на Донбассе действует с 27 июля 2020 года. Если первое время оккупанты его придерживались, то с начала 2021 года открывают огонь почти ежедневно.