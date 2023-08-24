Буданов рассказал, сколько военных самолетов осталось у России

В воздушных операциях против Украины Россия привлекла более 400 самолетов. Последние диверсии и атаки на вражеские аэропорты позволили существенно снизить вероятность атак по нашей территории.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что именно Ту-22 среди всех военных самолетов России не так уж и много, а на днях стало на 4 борта меньше.

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436 российских самолетов. Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 – и минус два еще тех, которые на ремонте будут находиться, то есть 27,

– сообщил руководитель разведки.

Но отметил, что на самом деле тех, которые летают еще меньше, а "те, которые "гробами" стоят – их немного больше".

Кто устроил диверсию на аэродроме Сольцы

По словам Буданова, во время операций на военных аэродромах Сольцы (Нижегородская область) и Шайковка (Калужская область) полностью уничтожены 2 самолета, еще 2 повреждены. Повреждение еще одного (пятого) борта под вопросом.

Буданов добавил, что украинской разведке хорошо известны люди, которые к этому причастны. Они имеют с ними прямую связь. Однако конкретное подразделение исполнителей глава ГУР не назвал.

"Это люди, которые с территории России выполнили определенные задачи", – резюмировал он.

Что этому предшествовало