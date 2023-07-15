Ночная охота на "Шахеды": сколько воздушных целей Силы ПВО уничтожили ночью

В ночь на 15 июля 2023 года российские войска атаковали Украину 6 ударными дронами типа "Шахед" из Южного направления.

В Воздушных Силах ВСУ рассказали о том, сколько целей удалось уничтожить во время атаки.

Смотрите также 12 "Калибров" нацелены на Украину: в ВСУ напомнили, почему коварны эти ракеты

Силы и средства Воздушных сил на Юге и Востоке уничтожили 4 вражеских ударных дрона "Шахеды",

– говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки 14 июля (кроме 16 вражеских "Шахедов", сбитых ночью), противовоздушная оборона уничтожила:

3 разведывательные БпЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан", "Зал"),

оперативно-тактического уровня ("Орлан", "Зал"), а также 3 ударные дроны типа "Ланцет".

На Запорожье – попадание

Заметим, что в результате ночной атаки попадание в Запорожской области – поврежден объект инфраструктуры. В результате обстрела пострадал один человек.

Кроме того, повреждения получил и жилищный фонд. В частности, в четырех многоэтажных домах вылетели окна.

Кстати, в ночь с 13 июля до утра 14 июля россияне атаковали Украину 17 ударными "Шахедами" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).