"Больших проблем удары не принесли": сколько времени Россия будет готовить новую массированную атаку
Очередная массированная ракетная атака по Украине не принесла больших проблем. Теперь Россия потратит время на подготовку новых ударов.
Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Правда, значительный удар получил Львов, из-за чего 90% города – без света.
Важно Массированная ракетная атака 29 декабря: происходило в городах
Массированная ракетная атака
Свитан рассказал, что атака россиян 29 декабря была стандартной ракетной атакой, в результате которой по Украине было выпущено около 70 ракет. В частности, это были:
- 2 корабля в Черном море – 16 ракет "Калибр";
- Приблизительно 10 самолетов Ту-95, стрелявших из района Волгодонска и Каспийского моря – ракеты Х-101, Х-555;
- Приблизительно 3 самолета Ту-22М3 – это 6 ракет Х-22;
- Истребители с ракетами Х-31П (противорадиолокационные).
Это основной поток ракет, 54 из них были сбиты – 80% – стандартная наша картина. Система ПВО отработала по ракетам достаточно успешно. Больших проблем эта атака не принесла, ныне восстанавливают определенные потери электричества,
– отметил военный эксперт.
Он добавил, что очень сильно испортил эту плановую атаку россиянам "хлопок" на Энгельсе. Поэтому вместо 100 ракет мы получили 70, а значит, можно говорить, что около 30 ракет были уничтожены в понедельник 26 декабря.
"В ближайшее время больших проблем не будет. Подготовка к следующей атаке у россиян составит около 1,5 – 2 недели, то есть 10 – 15 дней. Наша система успеет перезарядиться, то есть, если они снова совершат подобную атаку, мы выполним задачу по перехвату", – заметил летчик-инструктор.
По его словам, было также и 2 волны "Шахедов". Одна из юга – в основном на Днепропетровскую область, а затем после ракетной атаки с севера. Однако и здесь наши расчеты выполнили задачу. Понятно, что есть поражение, попадание, но блекаута нет.
Свитан о том, сколько времени Россия будет готовить новую массированную атаку: смотрите видео
Падение ракеты в Беларуси
Полковник запаса ВСУ продолжил, что в Беларуси действительно могла упасть не сработавшая и не самоликвидировавшаяся украинская ракета, в частности, С-300. Но это могла быть и белорусская ракета, которая могла выйти на перехват украинской или даже российской ракеты.
Не срабатывает система различения "своя — чужая", поэтому они могут перехватывать и работать по российским ракетам. Одна из ракет примерно такого уровня упала на одной из пограничных с Украиной российских областей. Когда идет такая атака, ракеты летят в разные стороны,
– подчеркнул Свитан.
Как он сказал, это не создаст никаких проблем, потому что это война. Территория Беларуси активно используется для атак, оттуда заходили российские войска и т.д. Потому никакой серьезной реакции не будет.
Новая массированная ракетная атака по Украине: последние новости
- Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. Утром 29 декабря враг нанес массированную ракетную атаку по нашей стране.
- Утром 29 декабря российские оккупанты в очередной раз массированно обстреляли Украину ракетами, в том числе из акватории Черного моря. На данный момент российские корабли продолжают дежурство в море.
- После очередной массированной атаки России в Черном море все еще находятся до шести вражеских кораблей. Сразу 3 из них являются носителями крылатых ракет "Калибр".