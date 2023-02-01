Польша хочет подготовить украинские экипажи Leopard 2 через пять недель

Польша хочет сократить время обучения украинских военных на боевых танках Leopard 2 до пяти недель. Это вдвое меньше стандартного времени.

Сократить время обучения могут вследствие увеличения количества инструкторов и сокращения выходных. Об этом 31 января рассказал командир польского учебного центра Leopard Мацей Банашинский.

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В учебном центре, оснащенном тренажерами, одновременно могут проходить обучение 14 экипажей по четыре человека в каждом. По словам инструкторов, обучение на Leopard до сих пор занимало около 10 недель, но может быть сокращено до 5.

Если мы интенсифицируем обучение (увеличив количество) инструкторов, наше время и наши выходные, мы сможем научить весь экипаж за 5 недель,

– заявил Мацей Банашинский.

При этом польские военные отказались комментировать, где будут проходить обучение украинские солдаты.

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