Сколько за "работу" в Раде в сентябре заработал Медведчук

Виктор Медведчук как нардеп за сентябрь заработал более 30 тысяч гривен. В то же время политик находится под домашним арестом и не посещает заседания Верховной Рады.

Зарплата Медведчука как народного депутата за сентябрь составляет 30 тысяч 335 гривен. Под домашним арестом кум Владимира Путина находится с мая 2021 года. Именно поэтому политик не посещает заседания Рады.

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Под домашним арестом кум Медведчук пробудет как минимум до 31 октября.



"Зарплата" Медведчука за сентябрь / 24 канал

Медведчуку объявили подозрение