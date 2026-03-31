Зарплата и другие доходы Зеленского: сколько президент Украины заработал в 2025 году
- Доходы президента Украины Владимира Зеленского и его семьи в 2025 году составили 15 миллионов 805 тысяч 828 гривен, из которых 8 миллионов 364 тысяч 921 гривна – от погашения ОВГЗ.
- Годовая зарплата Зеленского составляла 336 тысяч гривен, а остаток денежных средств семьи на конец года существенно не изменился по сравнению с 2024 годом.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал данные о своих доходах за прошлый 2025 год. Его доходы и членов семьи составили почти 16 миллионов.
Как стало известно из декларации и сайта Офиса президента, живет глава государства не только на зарплату.
Смотрите также В 2025 году Зеленский зарегистрировал 2 торговые марки
Какие доходы президента и его семьи?
К слову, финансовый аналитик Андрей Шевчишин в разговоре с 24 Каналом отметил, что учитывая ограниченность вариантов инвестиций в Украине из-за валютных ограничений НБУ, наиболее привлекательными сейчас для украинцев остаются гривневые ОВГЗ.
Доходы семьи Зеленского преимущественно состояли из зарплаты президента, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В общем – 7 миллионов 440 тысяч 907 гривен.
Годовая зарплата президента составляла 336 тысяч гривен. Соответственно, месячная – 28 тысяч гривен.
В общем остаток денежных средств семьи на конец 2025 года существенно не изменился по сравнению с 2024.
Не было и значительных изменений в перечне недвижимого имущества или транспортных средств, которыми владеет семья президента.
Какими были доходы президента в 2024 году?
- Зарплата Владимира Зеленского в 2024 тоже составляла 28 тысяч гривен ежемесячно.
- Общая сумма заработной платы – 336 тысяч гривен, с которой были уплачены налоги и сборы в сумме 66 500 гривен.
- Других компонентов зарплаты, в частности надбавок или премий, президенту не было установлено.