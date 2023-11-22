Речь идет о миллионах тонн: СМИ сказали, сколько зерна вывезли россияне с оккупированных территорий

Российские оккупанты миллионами тонн воруют зерно с оккупированных территорий нашего государства. Журналисты назвали цифры: сколько именно урожая было вывезено и какова ориентировочная его стоимость.

Расследователи рассчитали объемы вывезенного зерна Россией и доход от его экспорта на основе данных агротехнологической компании OneSoil. Речь идет о периоде с весны 2022 года – то есть с начала полномасштабного вторжения.

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Сколько зерна и на какую сумму украла Россия

За два года полномасштабного вторжения, как подозревают журналисты, захватчики собрали и вывезли с временно оккупированных украинских территорий:

более 10 млн тонн пшеницы;

5 миллионов тонн кукурузы и подсолнечника.

Выручка от экспорта такого количества зерна ориентировочно составляет 7 миллиардов 85 миллионов долларов.

Весной 2022-го российские оккупанты конфисковали или покупали за бесценок остатки зерна у украинских фермеров на оккупированных территориях и воровали зерно, которое оставалось на элеваторах и складских помещениях. Весной 2022 года россияне уже самостоятельно засевали оккупированные угодья и собирали на них урожай,

– пишет издание Texty.org.ua.



Карты посевных площадей в 2021 – 2023 годах на территориях Украины / Изображение из материала Texty.org.ua

Кроме того, расследователи отмечают: зерно с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей россияне вывозят преимущественно в Крым или российские города. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки – на них видны огромные скопления зерновозов у зерновых терминалов в Севастополе и Керчи.



Зерновой терминал в порту в Севастополе / Изображение из материала Texty.org.ua

По словам журналистов, россияне почти без проблем вывозили украинский урожай. Удавалось им это делать благодаря отлаженной сети закупщиков и наработанных логистических цепей. Важно, что порты Крыма обладают большей мощью и не пострадали от военных действий.



Зерновой терминал в порту в Керчи / Изображение из материала Texty.org.ua

Добавим напоследок, что не так давно 24 Канал делал расследование о русском генерал-полковнике Олеге Макаревиче. Он ответственен за подрыв дамбы Каховской ГЭС, поскольку отдал соответствующий приказ. Нашему изданию удалось узнать, что его жена – 53-летняя Анджела Марчевич – и 24-летняя дочь Евгения планировали отдых в Объединенных Арабских Эмиратах на берегу Персидского залива.