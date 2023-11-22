Власне, розслідувачі розрахували об'єми вивезеного зерна Росією та дохід від його експорту на основі даних агротехнологічної компанії OneSoil. Йдеться про період від весни 2022 року – тобто початку повномасштабного вторгнення.

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Скільки зерна і на яку суму вкрала Росія

За два роки повномасштабного вторгнення, як підозрюють журналісти, загарбники зібрали та вивезли з тимчасово окупованих українських територій:

понад 10 млн тонн пшениці;

5 мільйонів тонн кукурудзи та соняшника.

Дохід від експорту такої кількості зерна орієнтовно становить 7 мільярдів 85 мільйонів доларів.

Навесні 2022-го російські окупанти конфіскували або купували за безцінь залишки зерна в українських фермерів на окупованих територіях та викрадали зерно, яке лишалося на елеваторах та у складських приміщеннях. Навесні 2022 році росіяни вже самостійно засівали окуповані угіддя та збирали на них врожай,

– пише видання Texty.org.ua.



Карти посівних площ у 2021-2023 роках на територіях України / Зображення з матеріалу Texty.org.ua

Окрім того, розслідувачі зазначають: зерно з тимчасово окупованих окремих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей росіяни вивозять переважно у Крим або російські міста. Про це свідчать супутникові знімки – на них видно величезні скупчення зерновозів біля зернових терміналів у Севастополі та Керчі.



Зерновий термінал у порті в Севастополі / Зображення з матеріалу Texty.org.ua

За словами журналістів, росіяни майже без проблем вивозили український урожай. Вдавалось їм це робити завдяки налагодженій мережі закупників та напрацьованих логістичних ланцюгів. Важливо, що порти Криму мають більшу потужність і не постраждали від військових дій.



Зерновий термінал у порті в Керчі / Зображення з матеріалу Texty.org.ua

Додамо наостанок, що не так давно 24 Канал робив розслідування про російського генерал-полковника Алєга Макаревіча. Він є відповідальним за підрив греблі Каховської ГЕС, оскільки віддав відповідний наказ. Нашому виданню вдалось дізнатися, що його дружина – 53-річна Анджела Марчевич – і 24-річна дочка Євгенія планували відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах на березі Перської затоки.