Сколько женщин выполняют боевые задачи на фронте

Сейчас на линии фронта тысячи женщин. Они выполняют боевые задачи и останавливают врага бок о бок с мужчинами.

О том, сколько женщин служат на фронте, рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время участия в панельной дискуссии "Женщины, мир, безопасность: роль женщин-лидеров" в рамках Общественного форума НАТО.

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Сколько женщин воюют сейчас на фронте

По словам Стефанишиной, более 10 тысяч женщин-военных сейчас выполняют боевые задачи непосредственно на линии фронта.

Украинцы противостоят российской агрессии как единый народ – и женщины, и мужчины. Все больше женщин служат в силах обороны, и сейчас более 10 тысяч женщин выполняют боевые задачи на линии фронта,

– сказала Стефанишина.

Она также отметила, что роль женщин важна и в восстановлении страны. В частности для развития ее экономического потенциала.

Мы также переосмыслили роль женщин в восстановлении и реконструкции Украины. Уже есть большая программа, которая предусматривает, что женщины будут иметь больше доступа и будут активно вовлечены в процесс восстановления и реконструкции,

– сказала вице-премьер.

Она также отметила, что около 6 миллионов человек, большинство из которых – женщины и дети, были вынуждены покинуть места своего проживания в Украине и переехать в другие части страны или Европы, чтобы спасти свои жизни.