Про те, скільки жінок служать на фронті, розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час участі у панельній дискусії "Жінки, мир, безпека: роль жінок-лідерів" в межах Громадського форуму НАТО.

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Скільки жінок воюють зараз на фронті

За словами Стефанішиної, понад 10 тисяч жінок-військових наразі виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту.

Українці протистоять російській агресії як єдиний народ – і жінки, і чоловіки. Все більше жінок служать у силах оборони, і наразі понад 10 тисяч жінок виконують бойові завдання на лінії фронту,

– сказала Стефанішина.

Вона також зауважила, що роль жінок важлива й у відновленні країни. Зокрема для розвитку її економічного потенціалу.

Ми також переосмислили роль жінок у відновленні та реконструкції України. Вже маємо велику програму, яка передбачає, що жінки матимуть більше доступу та будуть активно залучені до процесу відновлення й реконструкції,

– сказала віцепрем'єрка.

Вона також зауважила, що близько 6 мільйонів людей, більшість з яких – жінки та діти, були вимушені покинути місця свого проживання в Україні та переїхати в інші частини країни чи Європи, щоб врятувати свої життя.