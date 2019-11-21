Сколько платит за коммунальные услуги министр энергетики Оржель: интервью с чиновником

О личных правила энергоэффективности, сортировке мусора, вырубке леса и зарплате шахтеров – читайте в третьей части интервью 24 каналу с министром энергетики Алексеем Оржелем.

Существуют ли у вас в семейные правила энергоэффективности?

У меня даже образование энергоменеджера. У меня по дому проведен энергоаудит. Я знаю, где есть слабые, а где сильные стороны по энергоэффективности. У нас действительно диверсифицированное использование топлива, есть газовое снабжение и твердотопливный котел.

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Если мы видим, что цена на газ высокая, то мы стараемся использовать твердотопливный котел. Есть электрическое отопление. То есть, у нас существует комбинация, в зависимости от того, какая цена лучше и является более экономичной. Более того, само здание является энергоэффективным. Наконец, у нас на крыше есть солнечные панели и мы ими пользуемся.

Мусор сортируете?

У меня позиция простая и действенная, что за каждый пакет вывезенного мусора мы должны заплатить деньги. С другой стороны, бумажная обертка используется и для твердотопливного котла или в камин можно бросить. Поэтому у нас это уже автоматически.



В Украине существует проблема с переработкой мусора / Фото: 24 канал

Бумажная обертка у нас идет для отопления. А отдельно отбирается то, что может отправиться в компостную яму. То, что нельзя разделить, использовать повторно или утилизировать – мы выбрасываем в пакеты. Однако они небольшие, поэтому и плата за мусор невысокая.

Возможно, вы знаете суммы, которые вам в платежках приходят?

Платежки – это моя ответственность, поэтому я хорошо в них разбираюсь. При нашем текущем потреблении примерно 300-400 гривен на электроэнергию. Это если говорить о несолнечных месяцах, потому что в противном случае у нас есть солнечные батареи.

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Зимой это небольшие суммы. Даже если говорить о том, что у нас работает три холодильника. Однако надо использовать энергоэффективные холодильники. В основном по всему дому LED-освещение. Также стараемся эффективно использовать электрическое отопление.

В прошлом году за весь период за газ заплатили 8-10 тысяч гривен.

Какие планы касательно утилизации мусора в Украине?

Очень правильный вопрос, в Украине – это актуальная проблема. На следующей неделе у нас будет заседание рабочей группы относительно законопроекта по управлению отходами. Однако, когда мы говорим об отходах, то это об иерархии происхождения отходов. То есть, первое – это предотвратить образование. Надо делать определенные экономические и другие организационные стимулы, чтобы у нас было меньше оберток в товарах. Также, чтобы у нас была возможность использования разлагающейся обертки.

Затем следующая иерархия – это переработка, что мы можем отобрать и отсортировать. Возможно, действительно сортировать на уровне домохозяйств, так как это наиболее эффективный инструмент. Это элемент культуры и мы должны научиться этому. Тот пример, который я привел, если платишь за каждый пакет мусора, он стимулирует.

Утилизация должна быть действительно очень экологичной. Без всякой возможности вреда для окружающей среды. И захоронение должно быть самым дорогим, чтобы не было такой ситуации, когда есть возможность переработки, но туда не везут, потому что дорого. И проще вывезти на полигон.

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Полигон должен стать инженерным сооружением и показывать экологическую нейтральность. Главное – это контроль на несанкционированных свалках. Почему? Если мы все построим, то должен быть нормальный контроль и административная, а может и уголовная ответственность за то, что ты выбросил мусор в лесу.

Когда ваши идеи смогут воплотиться?

Мы надеемся, что полный пакет законопроектов о внедрении иррархии обращения с отходами выработаем в ближайшее время. Возможно, мы сможем полноценно принять сразу после Нового года.



Европа без пластика / Инфографика 24 канала

Когда у нас могут появиться, например, полигоны?

Современные полигоны связаны действительно с экономической моделью. Если мы говорим, что больше не выбрасываем в лес мусор, то мы контролируем это.

Также мы говорим о том, что есть четкий контроль за полигоном. В данном случае и с стороны Министерства существует задача. У нас сейчас закладывается идея объединения всех инспекций в одну. Правоохранительную службу и экологическую инспекцию, которые будут работать эффективно для того, чтобы контролировать экологические требования.

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Если мы действительно делаем комплексную реформу, новое законодательство, новые требования, то я думаю, что и инвестиции потенциально появятся, может, уже и со следующего года.

А пластиковые пакеты, когда могут исчезнуть?

В первом чтении поддержали народные депутаты законопроект о запрете пластиковых пакетов до 50 микрометров. И это уже важный шаг. Я думаю, что через две недели мы сможем поздравить друг друга с запретом пластиковых пакетов.

Я встретился со своим коллегой-министром из другой страны и он сказал, что у него было впечатление, что ранее Министерство экологии в Украине экологией не занималось. Поэтому, чтобы стало больше эко нужна сознательность граждан. У нас все больше граждан становится эко-френдли.

Чем опасен пластик?

При обычных условиях хранения пластик не обменивается с водой химическими элементами. При нагревании даже чуть выше комнатной температуры начинается активное перемещение токсичных молекул из пластиковой бутылки в жидкость, которой она наполнена. Понятно, что в жару свыше 30 градусов такая вода становится ядовитой. В пластике содержится бисфенол-А. Этот компонент негативно влияет на щитовидную железу, центральную нервную систему, оплодотворение, провоцирует гипертонию, ожирение и диабет. Использование пластика увеличивает риск хронической интоксикации.

Важным элементом является то, что эко не нужно быть дорогим. Это задание для государства.

То есть основная проблема сейчас в том, что эко дорогое?

Всегда, когда есть большие требования к экологичности, то это закладывается в товар. Если государство хочет и реально просчитывает. Здесь важно считать, насколько вредит нашей среде наша деятельность. В данном случае задача государства сделать дорогими неэкологические товары.

Когда в Украине прекратят рубить лес?

Я думаю, что в ближайшее время реализуется задача об электронном реестре оборота древесины. Мы должны вывести этот вопрос на открытый мониторинг. Я думаю, что отдельная история – это взаимодействие на уровне таможни. Не может же быть, что лес рубят, он куда-то исчезает и потом его находят в другой стране.



В Украине массово вырубают леса

Именно вот эти задачи, которые решает и Министерство финансов относительно взаимодействия с таможнями по открытию электронных реестров – это очень важно. Однако, с точки зрения, формирования лесной отрасли нужна полноценная и стопроцентная перезагрузка Лесагентства, которая уже сейчас происходит. А также мониторинг и вывод действительно на прозрачные площадки, на которых нельзя злоупотреблять, когда мы торгуем древесиной.

Когда у шахтеров будет достойная зарплата?

Есть два элемента проблемы – есть государственные и частные шахты. На частных – у нас нет проблем с задолженностью. Я так понимаю, что есть достаточно адекватный и конкурентный уровень заработной платы. На государственных шахтах достаточно неблагоприятный уровень оплаты. Особенно, в тех регионах, где находятся шахты.

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У нас существет проблема с тем, что действительно шахтеры не вовремя получают заработную плату. Почему так происходит? Потому что государственные шахты убыточные, рентабельность производства очень большая и они не могут реализовать свою продукцию по рыночным ценам. В результате образуются убытки, которые начинают покрываться из государственного бюджета. С одной стороны, это абсолютно некорректно.

Важно, чтобы мы вот эти шахты, которые сейчас являются перспективными, могли передать в эффективные частные руки. И когда этот новый владелец будет заниматься развитием, инвестициями и главное – будет искать возможности для реализации своей угольной продукции.



Более 10 шахт могут закрыть / Фото: 24 канал

Действительно на государственных шахтах происходили неэффективные процессы, была коррупция, закупали и привозили подержанное оборудование. Не вкладывались реальные материальные и капитальные инвестиции. Это приводило к тому, что шахты становились все более убыточными и начинали требовать больше денег из бюджета.

Мы сейчас занимаемся приоритизацией тех шахт, которые могут быть переданы на открытых приватизационных процессах. А также хотим оценить, где нужны первоочередные инвестиции, чтобы вывести шахты на более рентабельный уровень. Чтобы государство не дотировало, а шахта могла сама себя обеспечивать.

К сожалению, есть шахты, которые могут быть реструктуризированы и ликвидированы. Есть такие, на которых не представляется возможным оптимизация рентабельности и снижение цены на выработку тонны угля.

Много таких шахт может быть?

Из тех 33, которые сейчас находятся в Министерстве, где-то около 13-15 шахт находятся в этой зоне.

Чей Крым?

Конечно, украинский.

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