Сколько раз и при каких президентах распускали Верховную Раду

Во вторник Конституционный суд должен решить, были ли у Зеленского основания распускать Раду. Шансы – 50 на 50, говорят эксперты. Ведь лоббисты противников и сторонников выборов работают над судьями КСУ с двух сторон. Отметим, что решение о роспуске Рады в Украине инициируют четвертый раз. Как известно, парламент распускали во времена Леонида Кравчука, Виктора Ющенко и Петра Порошенко.

Впервые парламент самораспустился во времена президентства Кравчука

Из восьми созывов Верховной Рады полномочия половины прекращались досрочно. Впервые это произошло в 1993 году.

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Тогдашний народный депутат Иван Заец вспоминает: "В Верховной Раде сложилось равновесие между демократическими силами и силами, которые исповедовали коммунистическую идею, поэтому видение дальнейших путей развития Украины было разным".

Парламент был неэффективным, ведь там продолжали работать нардепы, избранные еще при УССР. Они считали независимость ошибкой и продолжали смотреть в сторону Кремля. Однако роспуск Рады вызвала тяжелая экономическая ситуация: инфляция, дефицит товаров и задержка зарплаты. Это привело к массовым забастовкам шахтеров.

Забастовки шахтеров привели к роспуску парламента

Кроме экономических требований, горняки выдвинули и политические: предоставление региональной автономии Донбассу и проведение референдума о недоверии президенту и Верховной Раде. Плебисцит так и не состоялся.

Первым в отставку ушел премьер-министр Леонид Кучма. Вслед за ним добровольно отказались от полномочий президент Леонид Кравчук и народные депутаты. Впоследствии Верховная Рада назначила досрочные президентские и парламентские выборы.

Роспуск Рады во времена президентства Ющенко

Второй раз досрочно распустил парламент Виктор Ющенко в 2007 году. После ссоры с премьером Юлией Тимошенко оранжевый лагерь не смог поделить места в новоизбранном парламенте и создать коалицию.

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Тимошенко хотела снова стать премьером, а Ющенко – усадить в кресло спикера Верховной Рады Петра Порошенко. Раздорами в стане оранжевых воспользовались регионалы с коммунистами, которые создали "Антикризисную коалицию" и избрали спикером Александра Мороза.

"Блок Юлии Тимошенко" ушел в оппозицию. А Ющенко пытался договориться с регионалами относительно широкой коалиции. Так появилось правительство во главе с Януковичем, который постепенно вытеснил "оранжевых" министров.



Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко

Тогда Ющенко издал первый указ о досрочных парламентских выборах, хотя юридических оснований и не было. Для того, чтобы они появились, 169 депутатов "Нашей Украины" и "Блока Юлии Тимошенко" – сложили мандаты. А депутатов, которые были в списках и не прошли в парламент – исключили из них.

Роспуск парламента во времена президентства Порошенко

В третий раз распустил парламент Петр Порошенко в 2014 году. Тогда большинство в Раде составляли регионалы и коммунисты. И хотя после бегства Януковича ряды регионалов посыпались, они все равно имели большое влияние на работу парламента.

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В то же время оппозиционные силы в Верховной Раде начали терять свои позиции. И в июле распалась коалиция, созданная оппозиционерами. Кроме того, роспуск Рады, которая дискредитировала себя диктаторскими законами от 16 января, было одним из требований Майдана.

Тогда было желание людей обновить власть, потому что произошел Евромайдан. Поэтому всех людей Януковича мало кто хотел видеть в Раде. К тому же, было желание новоизбранного президента Порошенко быстро воспользоваться своей популярностью и иметь большую фракцию в Раде,

– подчеркнул нардеп Егор Соболев.

Сейчас Раду хочет распустить и Зеленский

Такой же возможностью сейчас пытается воспользоваться и Владимир Зеленский. Однако обоснованием причин новоизбранный президент себя особо не обременял.

Почему парламентские выборы-2019 пройдут быстрее?Так решил президент Украины Владимир Зеленский. Намерение распустить Верховную Раду он озвучил еще во время своей инаугурационной речи, которую произнес 20 мая. Соответствующий указ подписал 21 мая, а внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля.

Внеочередные парламентские выборы-2019: основные даты