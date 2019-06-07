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      Зеленский к депутатам: Спасибо, что продолжаете пробивать дно

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      Владимир Зеленский записал видеообращение к депутатам ВР
      Владимир Зеленский записал видеообращение к депутатам ВР / Getty images

      Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов Верховной Рады за то, что не приняли предложенные им законопроекты и продолжают "пробивать дно". Президент Украины подчеркнул – решение распустить Верховную Раду было правильным.

      После роспуска парламента глава государства думал над тем, не ошибся ли, об этом он сказал в своем видеообращении, которое пресс-служба Администрации Президента опубликовала на своей странице в Facebook.

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      Однако сейчас глава государства утверждает, что нардепы сами "доказали всей стране, что решение о роспуске парламента было правильным".

      "Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение",
      – отметил президент.

      Владимир Зеленский решил поблагодарить парламентариев, потому что "когда есть за что – нужно хвалить".

      "Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было правильным. Что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой: продолжаете прогуливать и кнопкодавить, доказывать все те горячие слова, которые вам адресуют граждане. Они все заслуженные", – добавил глава государства.

      По его словам, сейчас уровень поддержки парламента составляет 4%.

      Но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают, 21 июля они все это оценят обязательно, – подытожил Зеленский.

      Конституционный суд рассмотрел представление 62 депутатов с требованием признать незаконным роспуск преидентом Верховной Рады. КС признал конституционное производство этого дела неотложным – рассмотрение дела назначили на 11 июня. Ранее Верховный суд отказался открывать производство по иску против президента Владимира Зеленского с требованием признать противоправным и недействительным его указ о роспуске.

      Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

      Кроме того, на сессии 4 июня нардепы не смогли включить в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте президента. Поддержали рассмотрение документа только 110 народных избранников. Нардепы также не проголосовали за отставку главы МИД Павла Климкина , главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.


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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Роспуск Рады Президент Украины Владимир Зеленский
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