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      Зеленський до депутатів: Дякую, що продовжуєте пробивати дно

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      Володимир Зеленський записав відеозвернення до депутатів ВР
      Володимир Зеленський записав відеозвернення до депутатів ВР / Getty images

      Володимир Зеленський подякував народним депутатам Верховної Ради за те, що не прийняли запропоновані ним законопроекти та продовжують "пробивати дно". Президент України наголосив – рішення розпустити Верховну Раду було правильним.

      Після розпуску парламенту глава держави думав над тим, чи не помилився, про це він сказав у своєму відеозверненні, яке прес-служба Адміністрацій Президента опублікувала на своїй сторінці у Facebook. 

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      Однак зараз глава держави стверджує, що нардепи самі "довели усій країні, що рішення про розпуск парламенту було правильним".

      "Що зробили депутати за ці дні? Залишили мажоритарку, залишили недоторканність, залишили старих міністрів, залишили старих силовиків на посадах, залишили можливість не відповідати за незаконне збагачення",
      – зазначив президент.

      Володимир Зеленський вирішив подякувати парламентарям, тому що "коли є за що – потрібно хвалити". 

      "Дякую, що своєю плідною працею доводите усій країні, що рішення про розпуск Ради було правильним. Що перед парламентськими виборами не вводите народ в оману, не намагаєтеся сподобатися виборцям, а залишаєтеся собою: продовжуєте прогулювати і кнопкодавити, доводити усі ті гарячі слова, які вам адресують громадяни. Вони всі заслужені", – додав глава держави. 

      За його словами, наразі рівень підтримки парламенту становить 4%. 

      Але дякую, що не зупиняєтеся і продовжуєте пробивати дно. Люди все бачать і все розуміють, 21 липня вони все це оцінять обов'язково, – підсумував Зеленський.

      Зазначимо, Конституційний суд розглянув подання 62 депутатів з вимогою визнати незаконним розпуск президентом Верховної Ради. КС визнав конституційне провадження цієї справи невідкладним – розгляд справи призначили на 11 червня. Раніше Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск.


      Окрім того, на сесії 4 червня нардепи не змогли також включити до порядку денного законопроект Зеленського про імпічмент президента . Підтримали розгляд документу лише 110 народних обранців.Нардепи також не проголосували за відставку глави МЗС Павла Клімкіна , глави СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака.
       

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      Теги: Новини політики Новини України Розпуск Ради Президент України Верховна Рада Володимир Зеленський
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