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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Скільки разів та за часів яких президентів розпускали Верховну Раду

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      У вівторок Конституційний суд має вирішити, чи були у Зеленського підстави розпускати Раду. Шанси – 50 на 50, кажуть експерти. Адже лобісти противників і прихильників виборів працюють над суддями КСУ з двох боків. Зазначимо, що рішення про розпуск Ради в Україні ініціюють вчетверте. Як відомо, парламент розпускали за часів Леоніда Кравчука, Віктора Ющенка та Петра Порошенка.

      Вперше парламент саморозпустився за часів президентства Кравчука

      З восьми скликань Верховної Ради, повноваження половини припинялися достроково. Вперше це сталося у 1993 році.

      Читайте також: Парубій: На момент розпуску Ради до коаліції входили 227 депутатів

      Тодішній народний депутат Іван Заєць згадує: "У Верховній Раді склалася рівновага між демократичними силами і силами, які сповідували комуністичну ідею, тому бачення подальших шляхів розвитку України було різним".

      Парламент був неефективним, адже там продовжували працювати нардепи, обрані ще за УРСР. Вони вважали незалежність помилкою і продовжували дивитися у бік Кремля. Проте розпуск Ради спричинила важка економічна ситуація: інфляція, дефіцит товарів та затримка зарплати. Це призвело до масових страйків шахтарів.

      Страйки шахтарів призвели до Розпуску парламенту
      Страйки шахтарів призвели до Розпуску парламенту

      Окрім економічних вимог, гірники висунули і політичні: надання регіональної автономії Донбасу та проведення референдуму щодо недовіри президенту та Верховної Ради. Плебісцит так і не відбувся.

      Першим у відставку пішов прем’єр-міністр Леонід Кучма. Слідом за ним добровільно відмовилися від повноважень президент Леонід Кравчук та народні депутати. Згодом Верховна Рада призначила дострокові президентські та парламентські вибори.

      Розпуск Ради за часів президентства Ющенка

      Вдруге достроково розпустив парламент Віктор Ющенко у 2007 році. Після сварки з прем'єркою Юлією Тимошенко, помаранчевий табір не зміг поділити місця в новообраному парламенті та створити коаліцію.

      Читайте також: Зеленський до депутатів: Дякую, що продовжуєте пробивати дно

      Тимошенко хотіла знову стати прем'єркою, а Ющенко – усадити в крісло спікера Верховної Ради Петра Порошенка. Чварами помаранчевих скористалися регіонали з комуністами, які створили "Антикризову коаліцію" та обрали спікером Олександра Мороза.

      "Блок Юлії Тимошенко" пішов в опозицію. А Ющенко намагався домовитися з регіоналами щодо широкої коаліції. Так з'явився уряд на чолі з Януковичем, який поступово витіснив "помаранчевих" міністрів.

      Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко
      Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко

      Тоді Ющенко видав перший указ про дострокові парламентські вибори, хоч юридичних підстав і не було. Задля того, щоб вони з'явилися, 169 депутатів "Нашої України" та "Блоку Юлії Тимошенко" – склали мандати. А депутатів, які були у списках і не пройшли в парламент – виключили з них.

      Розпуск парламенту за часів президентства Порошенка

      Втретє розпустив парламент Петро Порошенко у 2014 році. Тоді більшість в Раді складали регіонали та комуністи. І хоча після втечі Януковича лави регіоналів посипалися, вони все одно мали великий вплив на роботу парламенту.

      Дивіться відео: Порошенко розпустив Верховну Раду

      Водночас опозиційні сили у Верховній Раді почали втрачати свої позиції. І в липні розпалася коаліція, створена опозиціонерами. Окрім того, розпуск Ради, яка дискредитувала себе диктаторськими законами від 16 січня, була однією з вимог Майдану.

      Тоді було бажання людей оновити владу, бо стався Євромайдан. Тому всіх людей Януковича мало хто хотів бачити в Раді. До того ж, було бажання новообраного президента Порошенка швидко скористатися своєю популярністю і мати велику фракцію в Раді,
      – наголосив нардеп Єгор Соболєв.

      Зараз Раду хоче розпустити і Зеленський

      Такою ж можливістю зараз намагається скористатися і Володимир Зеленський. Проте обґрунтуванням причин новообраний президент себе особливо не обтяжував.

      Чому парламентські вибори-2019 відбудуться швидше?Так вирішив президент України Володимир Зеленський. Намір розпустити Верховну Раду він озвучив ще під час своєї інавгураційної промови, яку виголосив 20 травня. Відповідний указ підписав 21 травня, а позачергові вибори до Ради відбудуться 21 липня.

      парламентські вибори 2019 дата
      Позачергові парламентські вибори-2019: основні дати

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Розпуск Ради Петро Порошенко Віктор Ющенко Леонід Кравчук Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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