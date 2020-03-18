Сколько стоит эвакуация украинцев из-за границы

Украина 17 марта закрыла авиа- и железнодорожное сообщение с другими странами. Поэтому более 30 тысяч украинцев не успели вернуться на родину. В ближайшее время их должны эвакуировать.

В общем для эвакуации украинцев из-за границы необходимо выделить почти 4,2 миллиона долларов бюджетных средств, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время заседания Кабмина.

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Министерство инфраструктуры Украины предлагает выделить из резервного фонда государственного бюджета 4 миллиона 162 тысячи долларов для эвакуации 35,5 тысяч украинцев 175 нерегулярными авиарейсами.

Что делать украинцам, которые хотят эвакуироваться

Владимир Зеленский 13 марта обратился к украинцам. Всех, кто находится за границей, он призвал в течение 3 суток вернуться домой, ведь с 17 марта Украина остановила авиа- и железнодорожное сообщение. Те, кто по объективным причинам не успеет вернуться в Украину, должен обратиться в консульство. Их будут возвращать домой нерегулярными рейсами.

Если вы хотите эвакуироваться:

зарегистрироваться в системе ДРУГ;

в ней уведомить МИД о стране, в которой вы находитесь, и предоставить как можно больше информации о ситуации, в которой вы оказались;

если зарегистрироваться не удалось, нужно обратиться в украинское посольство или консульство.

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