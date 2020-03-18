Сколько стоит эвакуация украинцев из-за границы
Украина 17 марта закрыла авиа- и железнодорожное сообщение с другими странами. Поэтому более 30 тысяч украинцев не успели вернуться на родину. В ближайшее время их должны эвакуировать.
В общем для эвакуации украинцев из-за границы необходимо выделить почти 4,2 миллиона долларов бюджетных средств, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время заседания Кабмина.
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Министерство инфраструктуры Украины предлагает выделить из резервного фонда государственного бюджета 4 миллиона 162 тысячи долларов для эвакуации 35,5 тысяч украинцев 175 нерегулярными авиарейсами.
Что делать украинцам, которые хотят эвакуироваться
Владимир Зеленский 13 марта обратился к украинцам. Всех, кто находится за границей, он призвал в течение 3 суток вернуться домой, ведь с 17 марта Украина остановила авиа- и железнодорожное сообщение. Те, кто по объективным причинам не успеет вернуться в Украину, должен обратиться в консульство. Их будут возвращать домой нерегулярными рейсами.
Если вы хотите эвакуироваться:
- зарегистрироваться в системе ДРУГ;
- в ней уведомить МИД о стране, в которой вы находитесь, и предоставить как можно больше информации о ситуации, в которой вы оказались;
- если зарегистрироваться не удалось, нужно обратиться в украинское посольство или консульство.
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Эвакуация украинцев: главное
- Первыми Украина эвакуировала своих граждан из Китая. Произошло это 20 февраля. Тогда на родину вернулись 48 украинцев и 27 иностранцев. Они провели две недели на обсервации в санатории в Новых Санжарах. К слову, тогда жители городка приняли их не очень тепло.
- 12 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовит вторую эвакуацию наших граждан из китайского Уханя, где был зафиксирован эпицентр вспышки коронавируса Covid-19. Сейчас 10 украинцев выразили желание вернуться на Родину.
- 17 марта Украина эвакуировала своих граждан из Ливана. Спецрейсом из Бейрута в Киев вернулись 74 украинца.
- Украинские граждане, которые из-за строгих карантинных мер не смогли покинуть Австрию и вернуться на Родину, 18 марта отправились домой. В Киев их доставит самолет Austrian Airlines.