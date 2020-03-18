Скільки коштує евакуація українців з-за кордону

Україна 17 березня закрила авіа- та залізничне сполучення з іншими країнами. Відтак понад 30 тисяч українців не встигли повернутися на батьківщину. Найближчим часом їх мають евакуювати.

Загалом для евакуації українців з-за кордону необхідно виділити майже 4,2 мільйона доларів бюджетних коштів, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час засідання Кабміну.

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Міністерство інфраструктури пропонує виділити з резервного фонду державного бюджету 4 мільйони 162 тисячі доларів для евакуації 35,5 тисяч українців 175 нерегулярними авіарейсами.

Що робити українцям, які хочуть евакуюватися

Володимир Зеленський 13 березня звернувся до українців. Всіх, хто перебуває за кордоном, він закликав впродовж 3 діб повернутися додому, адже з 17 березня Україна зупинила авіа- та залізничне сполучення. Ті, хто з об'єктивних причин не встигне повернутися в Україну, повинен звернутися в консульство. Їх повертатимуть додому нерегулярними рейсами.

Якщо ви хочете евакуюватися:

зареєструватися у системі "Друг";

у ній повідомити МЗС про країну, у якій ви перебуваєте, і надати якомога більше інформації про ситуацію, у якій ви опинилися;

якщо зареєструватися не вдалося, потрібно звернутися до українського посольства чи консульства.

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