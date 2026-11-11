В США внезапно скончался посол России Александр Дарчиев

Скончался российский посол в США Александр Дарчиев. Дипломат возглавлял посольство в Вашингтоне с весны 2025 года, а незадолго до смерти участвовал в переговорах с представителями американских властей.

О смерти дипломата 11 ноября сообщило Министерство иностранных дел России.

Что известно о смерти российского посла?

Александру Дарчиеву было 66 лет. Причину и место его смерти российский МИД не уточнил.

Как отметила BBC, в последний раз, согласно сообщениям российского МИД, Дарчиев принимал участие в публичном мероприятии 23 сентября. Тогда он присутствовал на переговорах главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

В то же время последняя фотография Дарчиева, опубликованная в телеграм-канале российского посольства, датирована 20 сентября. В тот день дипломат открывал избирательный участок в посольстве во время выборов в Госдуму России.

Какие должности ранее занимал Александр Дарчиев?

Александр Дарчиев начал дипломатическую службу в 1992 году. Весной 2025 года его назначили послом России в США вместо Анатолия Антонова.

До этого он возглавлял Департамент Северной Америки МИД России, работал советником-посланником в Вашингтоне, а с 2014 по 2021 год был послом России в Канаде.

Как развиваются дипломатические контакты между Россией и США?

Смерть Дарчиева произошла на фоне продолжения дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном. В частности, 5 ноября спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев прибыл в США для встреч с представителями американской администрации.