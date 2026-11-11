У США раптово помер посол Росії Олександр Дарчієв

Про смерть дипломата 11 листопада повідомило Міністерство закордонних справ Росії, пише BBC News.

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Що відомо про смерть російського посла?

Олександру Дарчієву було 66 років. Причину та місце його смерті російське МЗС не уточнило.

Як звернула увагу BBC, востаннє, згідно з повідомленнями російського МЗС, Дарчієв брав участь у публічному заході 23 вересня. Тоді він був присутній на переговорах глави МЗС Росії Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Водночас остання опублікована в телеграм-каналі російського посольства фотографія Дарчієва датована 20 вересня. Того дня дипломат відкривав виборчу дільницю в посольстві під час виборів до Держдуми Росії.

Які посади раніше обіймав Олександр Дарчієв?

Олександр Дарчієв розпочав дипломатичну службу у 1992 році. Навесні 2025 року його призначили послом Росії у США замість Анатолія Антонова.

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До цього він очолював Департамент Північної Америки МЗС Росії, працював радником-посланником у Вашингтоні, а з 2014 до 2021 року був послом Росії в Канаді.

Як розвиваються дипломатичні контакти Росії та США?

Смерть Дарчієва сталася на тлі продовження дипломатичних контактів між Москвою та Вашингтоном. Зокрема, 5 листопада спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв прибув до США для зустрічей із представниками американської адміністрації.