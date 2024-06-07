Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что вероятность успешного наступления россиян на Харьков и Сумы невелика. Он считает, что тех военных накоплений, что есть вдоль границы, недостаточно для захвата этих городов.

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"Скорее всего, противник готовит наступление не на Харьков и не на Сумы, а в сторону Богодухова (Харьковская область – 24 Канал)", – предположил он.

Какими могут быть планы врага

Через Богодухов проходит трасса из Харькова на Сумы, что может быть выгодной для военных стратегий противника. Однако, по мнению военного эксперта, это направление не является критическим ни для одного из этих городов.

И количество военных, которые есть у россиян на этом направлении, не больше той, что уже воюет в районе Волчанска,

– сказал Роман Свитан.

По его словам, украинская разведка наблюдает за каждой российской группировкой, которая сосредоточена неподалеку от украинской границы. Движение любого подразделения оккупантов в сторону Украины сразу атакуют дроны и артиллерия ВСУ.

Что происходит на Харьковском направлении: карта

Россияне могут давить на Харьков или Сумы, но наши войска, отслеживая их, будут готовы. Враг может пересечь границу в любом месте, но дальше они столкнутся с линией обороны, которая вглубь достигает 10 – 12 километров,

– отметил Свитан.

Он также добавил, что, наступление россиян в этом регионе не нанесет никаких стратегических проблем Украине.

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