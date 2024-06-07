Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що ймовірність успішного наступу росіян на Харків та Суми невелика. Він вважає, що тих військових накопичень, що є вздовж кордону недостатньо для захоплення цих міст.
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"Скоріш за все, противник готує наступ не на Харків і не на Суми, а у сторону Богодухова (Харківська область – 24 Канал)", – припустив він.
Якими можуть бути плани ворога
Через Богодухів проходить траса із Харкова на Суми, що може бути вигідною для військових стратегій противника. Проте, на думку військового експерта, цей напрямок не є критичним для жодного із цих міст.
Та кількість військових, які є у росіян на цьому напрямку не більша від тої, що вже воює в районі Вовчанська,
– сказав Роман Світан.
За його словами, українська розвідка спостерігає за кожним російським угрупованням, яке зосереджено неподалік від українського кордону. Рух будь-якого підрозділу окупантів в бік України одразу атакують дрони та артилерія ЗСУ.
Що відбувається на Харківському напрямку: карта
Росіяни можуть тиснути на Харків чи Суми, але наші війська, відстежуючи їх, будуть готові. Ворог може перетнути кордон у будь-якому місці, але далі вони зіткнуться із лінією оборони, яка вглиб сягає 10 – 12 кілометрів,
– зауважив Світан.
Він також додав що, наступ росіян у цьому регіоні не завдасть жодних стратегічних проблем Україні.
Що відбувається на фронті: останні новини
- Російські окупаційні війська продовжують зазнавати значних втрат у війні проти України. Сили оборони знищують як особовий склад ворога, так і його техніку. За останню добу ЗСУ ліквідували 1080 окупантів, повідомляє Генштаб, зазначаючи, що ці цифри є орієнтовними через високу інтенсивність бойових дій.
- Росія продовжує намагатися відтіснити українські сили від кордону з Бєлгородською областю та наблизитися до Харкова, щоб мати можливість обстрілювати його артилерією. Останнім часом окупанти активно використовують дрони з тепловізорами.
- Росіяни повністю провалили свій травневий наступ на Харківщину, що вплинуло на їхні плани та дії на інших фронтах. Ворог не досяг жодної з поставлених цілей. Сили оборони України повністю контролюють ситуацію на Харківському напрямку. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов.