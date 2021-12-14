Всего спасатели отбуксировали 24 авто и убрали 14 деревьев. В Ровненской области пришлось освобождать из снежных заносов скорую, в которой был тяжелобольной мужчина, а также школьный автобус и грузовые автомобили.

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Ситуация в других регионах

На Прикарпатье 9 раз спасатели разрезали поваленные деревья, которые мешали движению транспорта на дороге. Также освободили из сугробов 7 машин, среди которых и скорая помощь.

В Волынской области вечером спасатели помогли водителю грузового буса, который перевернулся на дороге. Также вытаскивали и грузовое авто во Львовской области.

В Хмельницкой области в городе Полонное отбуксировали грузовик, который съехал с дороги на обочину.

Спасатели помогали людям ликвидировать последствия непогоды / Фото ГСЧС

Важно! Спасатели просят водителей следить за прогнозами и в случае ухудшения погоды по возможности не выезжать на скользкие и заснеженные дороги. Дождь, снег, туман и гололедица не способствуют безопасным поездкам.

Непогода в Украине

На западе Украины 14 декабря прогнозировали ухудшение погоды. Синоптики предупреждали о мокром снеге, местами налипании мокрого снега, гололеде и гололедице. На остальной территории Украины – дождь, а на севере – с мокрым снегом.

13 декабря была угроза схода лавин в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Снежный покров на их территории составлял 15 – 20 сантиметров. В Службе автомобильных дорог сообщали, что на трассах снег расчищали 50 единиц техники. Тщательнее работали на участках горных перевалов и спусков/подъемов на дорогах.

Школьный автобус в Ровно попал в снежный сугроб и забуксовал. К счастью, детей и пассажиров внутри не было. На помощь пришли спасатели.

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